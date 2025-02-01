İtfaiyeciler komisyona konuşmak istiyor

Farklı şehirlerden pek çok itfaiye çalışanı, komisyonun çalışmalarına katılmak ve kendi yaşadıkları sorunları dile getirebilmek için TBMM’ye başvuruda bulunuyor. Edinilen bilgilere göre, itfaiye çalışanları, özellikle yangın söndürme ekipmanları, personel yetersizliği ve güvenlik önlemleri konusundaki sıkıntıları komisyona iletmek üzere partilerin grup başkanvekillerine mesaj gönderiyor. Komisyonun çalışma süresi, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak. Komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek. Komisyon yerel ve merkezi yetkilileri de dinleyebilecek.