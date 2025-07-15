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İtirafçı Soytekin'e not göndermiş: İzahat bekliyorum

İtirafçı Soytekin'e not göndermiş: İzahat bekliyorum

04:0015/07/2025, Salı
G: 15/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Adem Soytekin
Adem Soytekin

İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlıktan ifade veren iş insanı Adem Soytekin, etkin pişmanlıktan faydalanmasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun kendisine avukat aracılığıyla "Kızgın değilim kırgınım, neden yaptın izahat bekliyorum" şeklinde not gönderdiğini öne sürdü.

Soytekin, 17-26 Haziran ile 2 Temmuz'da savcılığa etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi. Soytekin, şunları söyledi:

DİK DURUN! DAHA GÜÇLÜ GELECEĞİZ

"İlk savcılık ifademde bulunan Onur isimli avukat üzerinden bana mesaj getirdiğini, Ekrem İmamoğlu'nun Onur'a 'Kızgın değilim kırgınım neden yaptın izahat bekliyorum' şeklinde notunu iletti. Yine avukat Onur Büyükhatipoğlu (şüpheli) ayın 17'sinde verdiğim ifadeden sonra bana gelerek Murat Gülibrahimoğlu'nun (şüpheli) avukat gönderip göndermediğini sordu. Kimsenin gelmediğini söyledim. Bunun üzerine Gülibrahimoğlu adına bazı avukatların bazı şüpheli tutukluları ziyaret ettiğini, 'Konuşmayın dik durun. Çok daha güçlü bir şekilde döneceğiz. Her türlü hazırlıklarımız tamam' şeklinde mesajlar ilettiklerini söyledi. 'Sana da gelirlerse bana bilgi ver' dedi."

AVUKAT "BENİ DEVLET GÖNDERDİ" DEMİŞ

Soytekin, tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumuna, kendisinin talebi olmamasına karşın daha önce hiç karşılaşmadığı 2 avukatın geldiğini kaydederek, "Bu avukatlardan birisi erkek, birisi kadındı. Erkek olan avukat bana, 'Beni devlet gönderdi, itirafı olacakmışsın sakın yapma. Devlet sizin burada olmanızı zaten istemiyor. Bu operasyonların hiçbirini devlet yapmıyor. Dik durun devlet yanınızda olacak' dedi. Ben de kendisine, 'Devlet bizim burada olmamızı istemiyorsa bizi niye buraya aldı' diyerek görüşmeyi sonlandırdım" beyanında bulundu.



#Adem Soytekin
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