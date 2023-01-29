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İYİ Parti İmamoğlu'nda ısrarlı

İYİ Parti’nin Kılıçdaroğlu’na itirazı ve İmamoğlu ısrarı sürüyor. İmamoğlu’nun 15’ten fazla ili kapsayan ve “adaylık turu” olarak nitelenen Anadolu gezisini İYİ Partili Buğra Kavuncu’nun organize ettiği öğrenildi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 29/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu ve Buğra Kavuncu.

Ekrem İmamoğlu ve Buğra Kavuncu.

6’lı Masa’nın adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacağı neredeyse kesinleşse de İYİ Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ısrarı sürüyor. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre İmamoğlu’nun 15’ten fazla ili kapsayan Anadolu turunu İYİ Partili Buğra Kavuncu organize ediyor. Kavuncu, gezinin tüm plan ve programıyla ilgileniyor. Ocak ayı başında İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevini devreden Kavuncu, partisinin Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı’na atandı.

CİHAN PAÇACI’YA YAKIN

Kavuncu, “Sokakta Kemal Bey’e itiraz görüyoruz” diyerek Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itiraz eden İYİ Partili Cihan Paçacı’ya da yakınlığıyla biliniyor. Paçacı sözlerinin tepki çekmesinden sonra İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti.

TARTIŞILAN POZ SEÇİM AFİŞİ OLDU

Akşener’in Saraçhane’de İmamoğlu ile verdiği fotoğraflar CHP dahil tüm kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı. İYİ Parti daha sonra bu fotoğrafları seçim afişi de yaptı.



#İYİ Parti
#Ekrem İmamoğlu
#Cumhurbaşkanlığı Seçimi
#Buğra Kavuncu
1 saat önce
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İYİ Parti İmamoğlu'nda ısrarlı
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