İYİ Parti Yomra teşkilatı ilçe yönetimiyle birlikte istifa etti

Olağanüstü Kurultay'ın ardından Trabzon'da yaşanan istifalar sürüyor. Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın parti üyeliğinden istifasının ile başlayan süreçte İl Başkanlığı ve Ortahisar İlçe Başkanlığı yönetiminin istifasının ardından Yomra İlçe Başkanı da yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini açıkladı. İlçe Başkanı Gökcan Şahin yaptığı basın açıklamasıyla İYİ Parti'den istifa ettiklerini belirterek, “Yönetim Kurulu üyelerimiz ile birlikte, 2'si Büyükşehir Belediye Meclisi 9 Yomra Belediye Meclisi üyemiz ve Mahalle başkanlarımızla birlikte İYİ Parti'den istifa ettik” dedi.

Olağanüstü Kurultay'ın ardından Trabzon'da yaşanan istifalar sürüyor. Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın parti üyeliğinden istifasının ile başlayan süreçte İl Başkanlığı ve Ortahisar İlçe Başkanlığı yönetiminin istifasının ardından Yomra İlçe Başkanı da yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini açıkladı. İlçe Başkanı Gökcan Şahin yaptığı basın açıklamasıyla İYİ Parti'den istifa ettiklerini belirterek, “Yönetim Kurulu üyelerimiz ile birlikte, 2'si Büyükşehir Belediye Meclisi 9 Yomra Belediye Meclisi üyemiz ve Mahalle başkanlarımızla birlikte İYİ Parti'den istifa ettik” dedi.

Şahin, “Seçilmiş bir delegenin oy kullanma hakkını gasp edenlerden hesabını sormak ve bunu da kamuoyuna açıklamak İYİ Parti'nin namus borcudur. Sayın Koray Aydın'ın Genel Başkan olmaması için işleyen gizli mekanizmalara, yapılan operasyonlara ve kurulan tezgahlara susmamız ve seyirci kalmamız artık mümkün değildir” şeklinde konuştu.

“İYİ Parti'nin 2019'da Türkiye genelinde kazandığı belediyeler içinde ikinci kez kazandığı belediye sadece Yomra'dır” diyen Şahin, “İYİ Parti Yomra İlçe Başkanlığı olarak 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde Yomra Belediye Başkanlığını adayımız Mustafa Bıyık ile 2 kez üst üste kazanma başarısı gösterdik. İYİ Parti'nin 2019'da Türkiye genelinde kazandığı belediyeler içinde ikinci kez kazandığı belediye sadece Yomra'dır. Bu başarıların elde edilmesinin baş mimarı, Yomra'mızın ve Trabzon'umuzun gururu, Türk siyasetinin değerli ismi, son kurultayınızda İYİ Parti'nin Genel Başkan adayı Koray Aydın'dır” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın ile aynı çatı altında siyaset yapmanın mümkün olmadığını kaydeden Şahin, “Bilindiği üzere daha önce Trabzon il teşkilatımız ve Ortahisar ilçe teşkilatımız toptan istifa etmiş, Yomra Belediye Başkanımız da partimizden ayrılmıştı. Sonuç olarak sırf Sayın Koray Aydın'dan yana taraf oldu diye, kendi belediye başkanının oy kullanma hakkını kasıtlı olarak elinden alan bir partide siyaset yapmamız artık mümkün değildir. Kendisini siyasete kazandıran insana bile vefasızlık eden, Trabzon teşkilatlarını dinlemeyen ve özellikle Yomra'yı yok sayan bir vekille aynı çatı altında siyaset yapmamız artık mümkün değildir. İYİ Parti Yomra İlçe Başkanlığı olarak tüm yönetim kurulu üyelerimizle birlikte 25 mahalle başkanımız ile birlikte 2'si Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olan 9 ilçe Belediye Meclis Üyemiz ile birlikte tüm Yomra teşkilatları olarak İYİ Parti'den istifa ediyoruz” dedi.