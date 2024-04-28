İYİ Parti'de Dervişoğlu dönemi

Yerel seçimlerin olağanüstü kurultay kararı alan İYİ Parti'de dün seçim günüydü. İYİ Parti'nin 5'inci Olağanüstü Kurultayı dün Ankara ATO Congresium'da yapıldı. Meral Akşener'in aday olmadığı Kurultayda, Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Tolga Akalın ve Günay Kodaz genel başkanlık için yarıştı. Seçimin ilk 2 turunda adayların hiçbirisi salt çoğunluğa ulaşamadığı için sandıktan sonuç çıkmadı. 3. tur oylamada ikinci turda en çok oyu alan Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu yarıştı. Oyların 611'ini alan Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti'nin ikinci Genel Başkanı oldu. Koray Aydın ise 548 oyda kaldı.

KALDIRAÇ OLMAK İÇİN KURULMADIK

Kurultayda kürsüye gelen Meral Akşener partililere bir veda konuşması yaptı. Konuşmasında, zamanın kendisini hep haklı çıkardığını kaydeden Akşener şöyle devam etti: “Geçen yıl söylediklerimi hararetle reddedenler, şahsıma her türlü küfrü edenler, bugün benimle aynı şeyleri söylemeye başladı. Sabah şerifleriniz hayrolsun. Bugün bu arkadaşların halini acıyarak seyrediyorum. Asıl mesele benim haklı çıkmam değil, milletimizin çırak çıkmamasıydı. 31 Mart seçimlerindeki kararımız fabrika ayarlarına dönmek demekti. Biz İYİ Parti'yi milletimize yeni bir seçenek sunmak için kurmuştuk. Bir başka partiye kaldıraç olmak için değil.”

HİÇBİR PAZARLIĞA GİRMEDİM

Seçim sonuçları doğrultusunda aldığı riskin farkında olduğunu belirten Akşener sözlerine şu şekilde devam etti: “Bugün de bedel ödeme sırasında en önde karşınızda duruyorum. Bugün de pişman değilim. Hiçbir pazarlığa ve sahtekarlığa girmemiş olmanın huzuruyla son kez karşınızdayım. Gerekirse bedelini ödeyeceğim dedim ben bu bedeli ödemeye razıyım. Bu yetim mağlubiyeti öksüz bırakmam. Bugünden sonra bu evi siz koruyacaksınız. Allahaısmarladık." Akşener konuşmasının ardından salondan ayrıldı. Adayların da konuşmalarını yapmasından sonra ise oylamaya geçildi.

DERVİŞOĞLU İLE GELDİ

Kurultay için hem içeride hem de dışarıda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Seyircisiz yapılan kurultaya bazı partililer girmek isteyince dışarıda arbede yaşandı. ATO Congresium'a gelen ilk isim Müsavat Dervişoğlu salona girerken büyük bir alkış aldı. Akşener ve Dervişoğlu’nun neredeyse aynı anda gelmeleri, Akşener’in Dervişoğlu’nu desteklediğinin işareti olarak yorumlandı. Dervişoğlu’nun adının salona girerken daha güçlü anons edilmesi üzerine küçük çaplı bir gerginlik yaşandı.

KIRAN KIRANA MÜCADELE

İYİ Parti Genel Başkanlık seçimlerinin ilk turunda yeni başkan seçilmedi. İlk turda bin 302 delegeden bin 178’i oy kullandı. Seçimlerin ilk turunda bin 178 geçerli oydan Koray Aydın 472, Müsavat Dervişoğlu 370, Mehmet Tolga Akalın 327, Günay Kodaz ise 2 oy aldı. 7 oy ise geçersiz sayıldı. İkinci turda Mehmet Tolga Akalın, seçimden çekildi. İkinci tur oylamada da sonuç çıkmadı. Dervişoğlu 570, Aydın 565, Kodaz 3, ikinci tur oylama yapıldığı sırada adaylıktan çekilen Akalın ise 15 oy aldı. Seçimin 3. turunda 611 oy alan Müsavat Dervişoğlu Genel Başkan oldu, Koray Aydın ise 548 oyda kaldı.

Günay Kodaz Koray Aydın. Mehmet Tolga Akalın

Yaralarımızı saracağız

Müsavat Dervişoğlu genel başkan seçimesinin ardından partililere hitap etti. "Bugün itibarıyla birbirimize sarılarak yaralarımızı saracağız. İktidar yolculuğunu yine ağabeyim Koray Aydın'la, kardeşim Tolga Akalın'la ve bu dava için alın teri döken sizlerle devam ettireceğiz. Herkes emin olsun, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." diyen Dervişoğlu şu ifadeleri kullandı: "Sizlerin adayları olarak bu yolculuğa çıktık. Siz asıl çok büyük bir ailesiniz. Size mensup olmaktan hepimiz iftihar ediyoruz. Bugün itibarıyla birbirimize sarılarak yaralarımızı saracağız. İktidar yolculuğunu yine ağabeyim Koray Aydın'la, kardeşim Tolga Akalın'la ve bu dava için alın teri döken sizlerle devam ettireceğiz. Herkes emin olsun, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Allah hepinizden razı olsun."

Erdoğan'dan tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti’nin 5’inci Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu’nu arayarak tebrik etti; kurultayın hayırlara vesile olması temennilerini iletti.







