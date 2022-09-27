Gündem İYİ Partiden istifa edip MHPye katıldılar
POLİTİKA

İYİ Parti’den istifa edip MHP’ye katıldılar

MHP Yalova İl Başkanlığı’nda düzenlenen törende İYİ Parti Yalova İl Teşkilatı’nda istifa eden 5 kişiye rozetleri takıldı.

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Haber Merkezi İHA
İYİ Parti’den istifa edip MHP’ye katıldılar
Yalova

İYİ Parti İl Teşkilatı’nda aktif olarak görev yapan 5 kişi istifa ederek MHP’ye katılma kararı aldı.

Partiye katılan yeni üyelere rozetlerini İl Başkanı Namık Öz ve Merkez İlçe Başkanı Aydın Altun taktı. İl Başkanı Öz, yuvaya dönmek isteyenlere kapılarının her zaman açık olduğunu anlattı. Partiden kopanların tekrar yuvaya döndüğünü söyleyen Öz, “Oraya giden arkadaşlarımız bakıyorlar ki gittikleri adres doğru bir adres değil. Tekrar geri dönüyorlar. Genel Başkanımızın bir daveti var. Ben onu yineliyorum. Biz kucağımızı sonuna kadar açtık. Bütün arkadaşlarımızı yuvaya davet ediyoruz. Önümüzde çok önemli bir seçim var. Bir siyasi seçimden ziyade Türk milleti geleceğini oylayacaktır. Türk Milleti çok iyi düşünmeli. Ülkesini seven herkesin Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında toplanmaya davet ediyorum” diye konuştu.

İYİ Parti’de Siyasi İşlerden Sorumlu İl Başkan Danışmanı görevindeyken istifa ederek MHP saflarına katılan Murat Harun ise, “30 yılı aşkın süredir Ülkücüyüm. Kısa süreli misafirliğe gittik. Son zamanlarda parti içindeki oluşumlar, açıklamalar, demeçlerden rahatsız olduk. Bu nedenle de arkadaşlarla böyle bir karar aldık. Bundan sonra MHP’nin neferleriyiz” dedi.

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GÜNDEM
Yalova’da yeni yapılan KYK yurtlarında 4 bin öğrenci barınacak

Yalova’da kendi sınıfında dünyada tek denizaltı havuzu denize indirildi
FOTOĞRAF 8
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Milli Savunma Bakanlığının projesi çerçevesinde yapılan ve kendi sınıfında dünyada tek olma özelliğine sahip \"3000 Tonluk Denizaltı Havuzu\" düzenlenen törenle denize indirildi.
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Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) iş birliğiyle yapımı tamamlanan denizaltı havuzu, Yalova’daki Hicri Ercili Tersanesi’nde düzenlenen törenle denize indirildi. Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda hizmet verecek denizaltı havuzu, 28 personel ve 14 denizaltı nöbetçi personelinin 5 gün boyunca ikmal yapmadan barınma kapasitesine sahip olacak.
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Havuz, 4 dizel jeneratör ile liman dışında denizaltının bakım onarım faaliyetlerini yürütebilecek. 105 metre uzunluğa, 25,1 metre genişliğe ve 19,95 metre yüksekliğe sahip yapının denize indirme töreninde açıklamalarda bulunan ASFAT Proje Sorumlusu Bedrettin Karaçorlu, önemli bir günü yaşadıklarını ifade etti. Projenin stratejik öneme sahip olduğunu dile getiren Karaçorlu, denizaltı havuzunun boş ağırlığının 4 bin ton olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:
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\"3 bin tonluk denizaltını kaldırma kapasitesine sahip. Diğer havuzlardan ayıran çok fazla özellik var. İçerdiği özellikler nedeniyle dünyada başka bir örneği yok. En önemli özelliği havuzun kendine ait bir kapama sistemi olması. Hem üzerine bir çatımız var hem de başında ve sonunda giyotin kapılarımız var. Bu bize havuzlanan unsurların iklim şartlarından bağımsız olarak bakım ve onarımlarını ve gerekiyorsa yeni inşa faaliyetlerini herhangi bir hava koşuluna bağlı kalmadan yapma imkanı sağlıyor.\"
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Çatı üzerindeki kaplamanın Avrupa standartlarında yalıtkanlığına sahip olduğunu ifade eden Karaçorlu, denizaltı havuzunun NATO standartlarına uygun yapıldığını belirterek, “Türk loyduyla beraber kontrol edildi. Bu havuzu diğer havuzlardan ayıran özelliklerden bir tanesi açık denizlerde havuzlama kapasitesine sahip. 100 nat rüzgar hızı, yani yüksek bir rüzgar hızında bile stabilizesinde herhangi bir değişiklik yok.
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Ağırlık olarak Gölcük’teki donanmada kullanılacak. Boyu 105, yüksekliği 19, genişliği 25 metre, maksimum dalış derinliği 16,5 metre. Bu derinliğe 75 dakika gibi kısa bir sürede ulaşabiliyor. İçerisinde çok önemli elektronik otomasyon sistemleri var. Bunlardan birkaçı gemi merkezleme sistemi, reflection sistemi, su altı görüntüleme sistemi.
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Bunların hepsi havuzlanan denizaltı ve gemi güvenliği için önemli olan sistemler. Bu yıl içerisinde teslim etmeyi hedefliyoruz. Mavi Vatan hedefine bizi bir adım daha yaklaştıracağını hedefliyoruz\" diye konuştu.
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Yalova’da kendi sınıfında dünyada tek denizaltı havuzu denize indirildi
Yalova’da kendi sınıfında dünyada tek denizaltı havuzu denize indirildi
Milli Savunma Bakanlığının projesi çerçevesinde yapılan ve kendi sınıfında dünyada tek olma özelliğine sahip "3000 Tonluk Denizaltı Havuzu" düzenlenen törenle denize indirildi. Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) iş birliğiyle yapımı tamamlanan denizaltı havuzu, Yalova'daki Hicri Ercili Tersanesi'nde düzenlenen törenle denize indirildi. Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda hizmet verecek denizaltı havuzu, 28 personel ve 14 denizaltı nöbetçi personelinin 5 gün boyunca ikmal yapmadan barınma kapasitesine sahip olacak.
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