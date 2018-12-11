İyi Partili vekilden Meclis'i karıştıran küfür

İYİ Partili Yasin Öztürk'ün küfrü Meclis'te kavgaya neden oldu.

TBMM Genel Kurulu'nda süren '2019 Mali Yılı Bütçe Görüşmeleri' sırasında AK Partili vekiller ile İYİ Partili vekiller arasında küfür nedeniyle kavga çıktı.

MEHMET MUŞ'TAN İYİ PARTİLİLERE TEPKİ

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş’un, “CHP, HDP ile otel odalarında gizli görüşmeler yapıyor” sözleri üzerine, CHP’liler tepki gösterdi. Muş’un, İyi Parti ve Genel Başkan Akşener’e yönelik, “HDP’nin temsilcisi haline nasıl geldiniz?” sözleri sonrası tartışma büyüdü. CHP ile AK Parti arasında başlayan tartışma, İyi Partililer'in sert tepkisiyle kavgaya döndü.

İYİ PARTİLİ ÖZTÜRK'E KÜFÜRDEN CEZA

AK Partili ve İYİ Partili milletvekilleri arasında küfürleşmeler yaşandı. Oturumu yöneten TBMM Başkanı Binali Yıldırım, görüşmelere 5 dakika ara verdi. İki partinin milletvekilleri arasındaki kavga bir süre daha devam etti. Bazı milletvekillerinin, arbede sırasında düştükleri gözlendi. Bu arada, küfür ettiği gerekçesiyle İyi Parti Denizili Milletvekili Yasin Öztürk'e, kürsüde konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'a "Hass...lan" dediği için iki birleşime katılmama cezası verildi.