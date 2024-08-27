İYİ Parti’yle dirsek teması

CHP’de önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yapılan görüşme sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş cephesinde de yeni gelişmeler yaşanıyor. Eski Genel Başkan Meral Akşener'in açıklamalarının ardından İYİ Parti ile Mansur Yavaş'ın arası açılmıştı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için adı geçen Yavaş, İYİ Parti'de yaşanan genel başkanlık değişiminin ardından parti ile de buzları eritmeye çalışırken İYİ Parti kanadı da uzun süredir devam eden istifaları durdurmak için hesap yapıyor. Bu kapsamda Yavaş ile yeniden dirsek temasına geçildi.
BUZLARI ERİTMEK İSTİYOR
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti ile CHP arasındaki buzları eritmek için hafta sonu Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği Karakucak Güreşlerine katıldı.
ZAMANLAMA MANİDAR
Dervişoğlu’nun etkinliğe katılmasında zamanlama da manidar bulundu. Geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinden sonra Dervişoğlu’nun etkinliğe katılması mesaj olarak nitelendirildi. Öte yandan Dervişoğlu’nun katılmasının Keçiören Belediye Başkanı Eski İYİ Parti Ankara İl Başkanı olarak Mesut Özarslan’ın etkisi olduğu iddia edildi.
KATILIMIN ÖNÜNDE ENGEL YOK
İYİ Parti kaynakları da etkinliğe katılımı normal bir katılım olarak değerlendirirken, "Genel başkanın bundan sonra böyle etkinliklere katılmasının önünde bir engel yok" değerlendirmesini yaptı.