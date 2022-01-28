İyilik Treni Afganistan'a gitti

Tarihi Ankara Garı 1. Peron’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın da katılımıyla tören düzenlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda 11 yardım kuruluşunun Afganistan halkı için topladığı 750 ton malzeme taşıyan insani yardım treni, Ankara’dan yola çıktı.

‘İyilik Treni’nin seferi dolayısıyla Tarihi Ankara Garı 1. Peron’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın da katılımıyla tören düzenlendi.

16 GÜNDE ULAŞACAK

Karaismailoğlu, “47 vagondan oluşan 2 trenimiz yaklaşık 750 ton iyilik malzemesi taşıyor. 4 bin 168 kilometre yol kat edecek. İran, Türkmenistan üzerinden Afganistan’a ulaşacak.” dedi.

Karaismailoğlu, Bakü-Tiflis-Kars hattından sonra güney hat olarak tabir edilen İstanbul-Tahran-İslamabad trenlerinin de çalışmaya başladığını anımsatarak, trenin 16 günde bu koridor üzerinden gideceğini dile getirdi.

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750 TONLUK YARDIM

İran, Türkmenistan ve Afganistan parkurlarında 4 bin 168 kilometre yol kat edecek ‘İyilik Treni’, AFAD koordinasyonunda bir araya gelen Türk Kızılay ile Türkiye Diyanet Vakfı, İHH, Deniz Feneri, Beşir Derneği, Hayrat Yardım Derneği, Sadakataşı, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Yedi Başak Derneği, ANDA Derneği ve Umuda Koşanlar Derneğinin Afganistan halkı için hazırladığı gıda, giyim, battaniye, sağlık ve hijyen malzemesinden oluşan yardımlar taşıyor.

DÜNYA Afganistan için iyilik treni