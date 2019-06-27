Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem İzdivaç hücresi deşifre oldu
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

İzdivaç hücresi deşifre oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, MİT’in çalışmaları sonucu, TSK içine sızan örgüt mensuplarının deşifre edilmesinde yeni ve daha önce herhangi bir soruşturmaya konu olmamış kriter olarak, yapılanmada örgütsel tabirle “izdivaç sorumluları” tarafından kullanılan Bylock içerikleri incelendi.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
37 FETÖ şüphelisi hakkında Adana merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonlarda 26 kişi yakalandı.
37 FETÖ şüphelisi hakkında Adana merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonlarda 26 kişi yakalandı.

Örgütsel sabit hat irtibatı bulunan 5 muvazzaf subay, izdivaç birimi tarafından örgütsel bağlılık ve takibi kuvvetlendirmek adına bunlarla evlendirilen 5 FETÖ’cü kadın ve 1 izdivaç sorumlusu olmak üzere toplam 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

MAHREM YAPIYA OPERASYON

  • Öte yandan; Çanakkale merkezli 12 ilde FETÖ’nün “mahrem askeri yapılanmasına” yönelik soruşturma kapsamında 4’ü subay, 18’i astsubay ve uzman çavuş 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

47 müebbet
GÜNDEM
47 müebbet
Venezuelada yeni darbe girişimi

Venezuela'da yeni darbe girişimi

​Maduro hükümeti: Darbenin arkasında ABD, Şili ve Kolombiya var.
Millet kararını verdi

Millet kararını verdi

​Erdoğan'dan muhalefetin yeni 'referandum' çağrısına yanıt.
Erken terhis sevinci

Erken terhis sevinci

Askerlerin kimi 5 gün, kimi 6 ay kala erken terhis heyecanı yaşadı.
Sosyal medya şirketlerini uyardı

Sosyal medya şirketlerini uyardı

'Bunun adı özgür demokrasi değil, karanlıkta yalanlar yaymaktır'
Rüya uçak İstanbul'da

Rüya uçak İstanbul'da

​THY, heyecanla beklenen uçak için tören düzenledi.
Tunceli'de PKK'ya ağır darbe

Tunceli'de PKK'ya ağır darbe

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi.
İlk teslimata<br>yüzde 99 hazırız

İlk teslimata
yüzde 99 hazırız

​Rusya, S-400 hava savunma sisteminin teslimat tarihini açıkladı.
G-20'de buluşacaklar

G-20'de buluşacaklar

İkili Japonya'da önemli görüşmeler gerçekleştirecek.

F-35 savaş<br>uçağı projesi

F-35 savaş
uçağı projesi

​Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili ile bir araya geldi.
58'i gördü

58'i gördü

​Vatandaşlar evlerinden dışarı çıkamıyor.
Terhisler ne zaman başlayacak

Terhisler ne zaman başlayacak

​Milli Savunma Bakanı Akar: Terhisler için çalışmalar sürüyor.
TSK için göreve hazır

TSK için göreve hazır

Hava-yer ve hava-hava testlerinden başarıyla geçti.
İstanbul'da<br>drone alarmı

İstanbul'da
drone alarmı

Uçağın 30 metre üstünden geçti.
Bir askerimiz şehit

Bir askerimiz şehit

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde çatışma çıktı.
20 milyon <br>kişi işsiz kalabilir

20 milyon
kişi işsiz kalabilir

11 yıl içinde en fazla otomasyon Çin'de yaşanacak.
Türk F-16'ları 'Yavuz'u selamladı

Türk F-16'ları 'Yavuz'u selamladı

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Çipras'a tarihi mesaj.

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