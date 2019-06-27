İzdivaç hücresi deşifre oldu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, MİT’in çalışmaları sonucu, TSK içine sızan örgüt mensuplarının deşifre edilmesinde yeni ve daha önce herhangi bir soruşturmaya konu olmamış kriter olarak, yapılanmada örgütsel tabirle “izdivaç sorumluları” tarafından kullanılan Bylock içerikleri incelendi.

Mustafa Sait Özkan 27 Haziran 2019, 04:00 Yeni Şafak