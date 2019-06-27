İzdivaç hücresi deşifre oldu

Örgütsel sabit hat irtibatı bulunan 5 muvazzaf subay, izdivaç birimi tarafından örgütsel bağlılık ve takibi kuvvetlendirmek adına bunlarla evlendirilen 5 FETÖ’cü kadın ve 1 izdivaç sorumlusu olmak üzere toplam 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
MAHREM YAPIYA OPERASYON
- Öte yandan; Çanakkale merkezli 12 ilde FETÖ’nün “mahrem askeri yapılanmasına” yönelik soruşturma kapsamında 4’ü subay, 18’i astsubay ve uzman çavuş 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.