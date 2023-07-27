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İzinli oturan yabancılar da operasyonlardan yana

Kaçak göçmenlere yönelik işlemlerin hassasiyetle sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’de yasal olarak yaşama hakkı olan göçmenlerin de operasyonları desteklediğini söyledi.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 27/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde kaçak göçmenlere yönelik çalışmalardan Türkiye’de izinli oturan yabancıların da memnun olduğunu bildirdi. Yeni Şafak’a konuşan Bakan Yerlikaya, 81 ilde düzensiz göçün engellenmesi için çalıştıklarını belirtti. Türkiye’de 5 milyon civarında yabancı olduğunu anlatan Yerlikaya, “Düzenli göçmenlere sorduğumuz da diyorlar ki, ‘Kaçak göçmenlerden biz de rahatsızız. Bize olan algıyı bozuyorlar. Bizim huzur ve güvenliğimiz için de çalışmalar aralıksız devam ettirilmeli diyorlar’” diye konuştu. Yerleşik göçmenlere değil düzensiz diye tabir edilen kaçak göçmenlere işlem yapıldığını ifade eden Yerlikaya, “Daha öncekilerden farklı bir işlem yapmıyoruz. Sadece şimdi daha hassas davranıyoruz. Yıllardır süregelen çalışmaları devam ettiriyoruz. Türkiye’ye yasal olmayan yollarla girmiş ya da yasal yollarla girmiş ama vizesi, vize muafiyet süresi ya da ikamet süresi bitmesine rağmen halen ülkeyi terk etmemiş kişileri yakalayıp ülkelerine gönderiyoruz. Tüm ülkeler bunu yapıyor” şeklinde konuştu.



#İçişleri Bakanlığı
#Ali Yerlikaya
#operasyon
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