İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 76 sığınmacı kurtarıldı

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PKK babasını şehit etmişti: 27 yıllık gizemi çözen mektup

Siirt’te 1993 yılında henüz 14 yaşındayken PKK tarafından dağa kaçırılıp terörist yapılmak istenen, örgütün elinden kaçınca da babası hain terör örgütü tarafından şehit edilen, Talat Minaz, 27 yıl sonra babasının gömüldüğü yeri buldu. Toprak altından çıkarılan Minaz’ın babasına ait olduğu belirtilen kemikler ve kıyafetler adli tıbba gönderildi. PKK’nın yaşattığı zulmü ve 27 yıllık süreci anlatan Talat Minaz, "Diyarbakır’daki annelere katılacağım. Onlara destek olacağım. Çünkü onları en iyi ben anlarım" dedi.