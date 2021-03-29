Gündem İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 76 sığınmacı kurtarıldı
İZMİR

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 76 sığınmacı kurtarıldı

Yunanistan sahil güvenlik ekiplerince motoru sökülerek Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 76 sığınmacı karaya çıkarıldı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 76 sığınmacı, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Haber Merkezi AA
İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 76 sığınmacı kurtarıldı
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Dikili ilçesi açıklarında bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca motoru sökülerek Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 43 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ayrıca, ilçenin Madra Çayı açıklarında da Yunanistan sahil güvenlik ekiplerince, aynı yöntemle geri itilen 33 sığınmacıyı karaya çıkardı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 76 sığınmacı, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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