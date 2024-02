İzmir adayı Hamza Dağ projelerini açıklıyor

"Bir hayalimiz var. Hepimiz hayali. Ulaşımıyla çevresiyle, toprağıyla, havasıyla eşsiz İzmir. İzmir'de sadece çözümlere odaklandık. Vatandaşlarımızın her anında yanında olacağız. İzmir'de her alanda hizmet sunacağız. Bugün, hemşehrilerimiz benden yıllarca maruz kaldığı problemleri, sorunları değil sadece çözümleri duyacak. "

"Bir hayalimiz var. Hepimiz hayali. Ulaşımıyla çevresiyle, toprağıyla, havasıyla eşsiz İzmir. İzmir'de sadece çözümlere odaklandık. Vatandaşlarımızın her anında yanında olacağız. İzmir'de her alanda hizmet sunacağız. Bugün, hemşehrilerimiz benden yıllarca maruz kaldığı problemleri, sorunları değil sadece çözümleri duyacak. "

Altyapı, ulaşım, eğitim, sağlık, çevre düzenlemelerinde her daim insan odaklı çalışmaları esas alacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her anında hep yanında olacağız.

Altyapı, ulaşım, eğitim, sağlık, çevre düzenlemelerinde her daim insan odaklı çalışmaları esas alacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her anında hep yanında olacağız.

Yönetimimiz boyunca, her adımımızı açıklık, dürüstlük ve hesap verebilirlik temelinde atacağız.

Yönetimimiz boyunca, her adımımızı açıklık, dürüstlük ve hesap verebilirlik temelinde atacağız.

Kent sakinlerimiz; yaşamlarının her aşamasında, hayatlarının her anında destekleyici ve yönlendirici bir anlayışla bizleri hep yanlarında görecek. İzmir’imize 360 derece belediyecilik ile her alanda kaliteli hizmet sunacağız.