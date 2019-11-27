İzmir Avrupa bisiklet rotasında

Bisikletli turizmin gelişmesi için önemli adımlar atan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Avrupa Bisiklet Rotası Ağı’na (EuroVelo) dahil olmak için yaptığı başvuru kabul edildi ve üyeliği resmi olarak açıklandı. 2016 yılının sonunda, Avrupa Bisiklet Federasyonu’na başvuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, beklediği müjdeli haberi aldı. EuroVelo yetkilileri, İzmir’deki 500 kilometrelik bisiklet rotasının EuroVelo 8-Akdeniz rotasının devamı olarak ağa katıldığını açıkladı. Böylece İzmir, yılda yaklaşık 7 milyar avroluk ekonomik büyüklüğe sahip EuroVelo’ya Türkiye’den katılan ilk kent oldu.

İzmir

‘ÇALIŞMALARA BAŞLIYORUZ’

EuroVelo’nun sürdürülebilir turizm ve ulaşım politikalarını birleştiren önemli bir proje olduğunu söyleyerek müjdeli haberi paylaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “EuroVelo üyeliği, bisikletli ulaşım altyapısı ve bisiklet kültürünü geliştirmek için çalışmalar yapan İzmir için çok önemli bir kazanım. Kuzey güney doğrultusunda oluşturulan 500 kilometrelik İzmir uzantısı için bugün itibarıyla rota güçlendirme ve geliştirme çalışmalarına başlıyoruz” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİ

İzmir’in EuroVelo 8-Akdeniz Rotası’na eklenmesinin sürdürülebilir ekonomi için de önemli olduğunu sözlerine ekleyen Tunç Soyer, “EuroVelo rotası ile ülkeye giriş yapan bisikletli turist, yerel konaklama noktalarını, yeme içme yerlerini, yerel tarihi ve kültürel değerleri ziyaret ederek birçok sektör için sürdürülebilir bir ekonomik katkı oluşturuyor. EuroVelo altyapısı için kentte yapılan yatırımlar ve düzenlemeler sürdürülebilir ulaşım hedefini de destekliyor” şeklinde konuştu.

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‘İZMİR İLE YAKIN ÇALIŞTIK’

EuroVelo Direktörü Adam Bodor ise “Türkiye’nin kıyı şeridinin bu önemli bölümünün EuroVelo 8-Akdeniz Rotası’na katılması bizi çok mutlu etti. Efes ve Bergama (Pergamon) antik şehirlerinin EuroVelo ağında bulunuyor olması müthiş. Başvuru sürecinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile çok yakın çalıştık ve şehrin bisiklet konusundaki projelerinden çok etkilendik” ifadelerini kullandı.

650 NOKTAYA YÖN TABELASI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, EuroVelo çalışmaları kapsamında, İzmir’deki 500 kilometrelik rotada gerekli hazırlıkları yaptı. Rota üzerinde 650 noktaya yön tabelaları yerleştirildi. Asfaltlama ve yol düzenleme çalışmalarının 2021 yılının sonunda tamamlanması planlanıyor. Bundan sonra bisiklet bakım ünitelerinin ve tamir merkezlerinin yerleşeceği noktalar ile bisiklet dostu işletmeler, yeme içme ve konaklama noktaları belirlenecek. EuroVelo tanıtım faaliyetleri için hazırlanan internet sitesi (veloizmir.org) ise şu anda aktif olarak kullanılıyor.

Rota İzmir ile zenginleşecek

Rota

EuroVelo, Avrupa’da 70 bin kilometre üzerinde planlanmış, 45 bin kilometresi tamamlanmış 16 adet uzun yol bisiklet rotasını kapsıyor. EuroVelo bisiklet rotaları, geçtiği ülkelerdeki şehirlerin prestij kazanmasına ve sosyoekonomik yapının gelişmesine destek sağlıyor. İzmir’in üyelik başvurusunda bulunduğu ‘EuroVelo 8-Akdeniz Rotası’ İspanya’dan başlıyor. Fransa, Monako, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Karadağ, Arnavutluk üzerinden devam edip Yunanistan ve Güney Kıbrıs olmak üzere 12 ülkeden geçiyor. Rota üzerinde 23 dünya mirası ve Ege Bölgesi’ne özgü 712 balık türü bulunuyor. Bu ağa İzmir’in de eklenmesiyle ile birlikte listenin daha da zenginleşmesi bekleniyor.