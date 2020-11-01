Bayraklı, Mansuroğlu Mahallesi’nde bulunan Doğanlar Apartmanı’nda 23 saat sonra bir anne ve 3 çocuğuna ulaşıldı. Doğanlar Apartmanı'ndaki enkazda çalışmalarını sürdüren ekipler, dün saat 07.00 civarında, 3. kat seviyesinde ses tespit etti. Daha sonra saat 8'de ve 9'daki görüşmelerde enkaz altındaki 38 yaşındaki anne Seher Dereli Perinçek'le iletişime geçen ekipler, Perinçek'in çocukları ikiz kardeşler Ezel ve Elzem Perinçek (10) ile Umut Perinçek (7) ve Elif Perinçek'le (3) beraber olduğunu öğrendi.
7 YAŞINDAKİ UMUT KURTARILAMADI
- Ekipler hem mutfaktan hem de salondan enkazdakilere ulaşmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Depremden yaklaşık 23 saat sonra enkazdaki anne ile 3 çocuğu, ekipler tarafından çıkarıldı. Enkazdan çıkarılanlar, battaniyelere sarılıp sedye ile ambulansa götürüldü. Akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Perinçek ailesiyle ilgili acı haberi verdi. Sağ olarak enkaz altından çıkarılan çocuklardan 7 yaşındaki Umut hayatını kaybetti. Enkaz altındaki 3 yaşındaki Elif’in kurtarılması için ise çalışmalar devam ediyor.
BABA ÇALIŞMALARA KATILIP YOL GÖSTERDİ
Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi olan Baba Oğuz Perinçek depremin ardından iş yerinden enkaz bölgesine gelerek eşi ve çocuklarıyla temasta olduğunu ve ekiplere enkazdaki bir eşya veya materyalden dairenin yerini göstereceğini belirterek arama kurtarma çalışmalarına bizzat katılarak ekiplere yol gösterdi.
O anı unutmayacağız
- İzmir'deki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazı altında kalan Perinçek ailesini kurtaran UMKE ekibinden İsmail Cem Boyacı o anları anlattı. Küçük kız çocuğuna ulaştığındaki anın gözlerinin önünden hiç gitmediğini ifade eden Boyacı, "Onunla babasına ne kadar çok benzediğini konuştuk. Babası ile dışarıda tanışmıştık. Benimle konuştu ve o diyalogumuzu hiç unutmayacağım" diye konuştu. İlk olarak anneye ulaştığını vurgulayan Boyacı, "İlk olarak annenin eline ulaştım ve onu bulunduğu yerden çıkardım. Daha sonra tepe lambamı yaktığımda küçük kız çocuğunun gözlerini gördüm. Çok mutlu oldum ve duygulandım. Ağlayacak oldum fakat bir an önce onları oradan çıkarmamız gerekiyordu." dedi.
En acı bekleyiş
- İzmir’deki depremde dört kızı enkaz altında kalan anne Nilay Yücel, çocuklarının oyuncağına sarılarak bekleyişini sürdürüyor. Yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nda 3 yaşındaki Diren, 4 yaşındaki Lena, 6 yaşındaki Vera ve 10 yaşındaki Feda, enkaz altında kaldı. Kızların annesi Nilay Yücel, çocuklarının oynadığı oyuncağa sarılarak arama kurtarma çalışmalarını izledi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da bölgeye gelerek anneyi teselli etti. Enkaz altında Nilay Yücel’in kayınvalidesi Arife Yücel’in (60) de olduğu öğrenildi.