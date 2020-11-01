Türkiye nefesini tuttu

Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6’lık depremin ardından başlayan ‘can seferberliği’ dün de nefes nefese devam etti. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, STK ve belediyelerden yaklaşık 5 bin 100 arama kurtarma uzmanı, 20 arama kurtarma köpeği ve onlarca sağlıkçı enkazın altından gelecek bir sese ulaşmak için canla başla mücadele etti.

OYNAT 00:57 Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından arama köpeğinin bulduğu kedi, kurtarıldı: Kediye 'Umut' ismi verildi İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremde çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nın zemin kattaki enkazında K-9 arama köpeği 'Bob' tarafından bulunan kedi, 29 saatin ardında enkazdan çıkarıldı. Kediye 'Umut' ismi verildi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

ENDİŞELİ BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Enkaza dönen 17 binadan 9’unda çalışmalar sonlandı, tüm enkazdan toplam 103 kişi kurtarıldı. Vatandaşların 9 bina önündeki gergin bekleyişi sürüyor. Yıkılan binalarda işyerleri de olduğunu için enkaz altında kaç kişi olduğu tam olarak bilinmiyor. Ancak öğle sonrası itibariyle bina sakinlerinden alınan bilgiler doğrultusunda enkaz altında toplam 101 kişi olduğu bildiriliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise bu sayının 180 olabileceğini ifade etti.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum

GÜNDEM AFAD: Sadece gıda kolisi ve yeni battaniyeye ihtiyaç var

HASTANELER DE DOLU

Enkaz altında yakınları olanların, korku ve endişe dolu gözlerle yakınlarından gelecek bir sesi bekliyor. Korku ve endişenin yaşandığı bir diğer adres ise, enkaz altından sağ salim çıkarılan vatandaşların kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi oldu. Enkaz altından çıkarılan vatandaşlar ambulanslarla hastaneye sevk edilerek gerekli tıbbi müdahale yapılıyor.

REKLAM

HANGİSİNE YANAYIM

Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey Apartmanı’nda yakınlarının çıkarılmasını bekleyen Belgin Karaman, “Rıza Bey Apartmanı’ndaki hukuk bürosunda eşim, abim ve yeğenim vardı. Eşim 17 saat sonra göçük altından çıkarıldı. Abim ve yeğenim hala göçük altında. Ben neye ağlayayım bilmiyorum. Orada kim varsa hepsine yardım etsin” dedi. İzmir’in depreme hazırlıksız yakalandığını da aktaran Karaman, “Allah hiç kimseyi darda bırakmasın. Beklemek çok zor” dedi.

17 AĞUSTOS’TAN KURTULDUK

17 Ağustos’ta yaşanan büyük Marmara depremi sırasında Gölcük’te bulunduklarını anlatan Karaman, Gölcük’teki depremden kaçarak İzmir’e geldiklerini ancak burada da yine deprem gerçeğiyle yüzleştiklerini gözyaşları içinde anlattı.

GÜNDEM Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından bir kişinin daha cesedi çıkarıldı

GÜNDEM Bu binanın dönüşümüne karşı çıkanlar enkaz altında!

TORUNLARINI BÖYLE BEKLEDİ

Doğanlar Apartmanı’nın enkazından çıkarılarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gönderilen minik Elzem’in babaannesi Gülhan Perinçek, “Doğan Apartmanı’nın ikinci katındaydılar. Elzem ve annesi gelinim Seher kurtarıldı. Haber bekliyoruz. Çıktıkça hastaneye gönderiyorlar” diye konuştu.

Fadime Talu enkazdan böyle çıkarıldı.

İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından Fadime Talu'nun (53) 15 saat sonra sağ kurtarılması kameraya yansıdı. İzmir'in Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde arama kurtarma çalışmaları yürütülen 9 bina arasındaki Yılmaz Erbek Apartmanı'nda enkaz altında kalan Fadime Talu'ya, 15 saat sonra ulaşıldı.

FADİME ABLA BÖYLE ÇIKARILDI