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Gündem İzmir depremi nedeniyle Arap ülkelerinden Türkiyeye dayanışma mesajları
İZMİR

İzmir depremi nedeniyle Arap ülkelerinden Türkiye'ye dayanışma mesajları

Ege Denizi’nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Arap ülkeleri Türkiye'ye taziye ve dayanışma mesajı gönderdi. Filistin, Kuveyt, Umman, Ürdün, Suudi Arabistan ve Irak, Türkiye'ye başsağlığı diledi

Haber Merkezi AA
İzmir depreminde çöken binalar.
İzmir depreminde çöken binalar.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan açıklamaya göre Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a telgraf göndererek taziyelerini sundu.

İzmir'deki depremle ilgili haberleri üzüntüyle takip ettiklerini belirten Abbas, şahsı ve Filistin halkı adına Türk halkına başsağlığı, yaralıları acil şifalar dileyerek, bu zor zamanında Türkiye'nin yanında olduklarını ifade etti.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler İzmir depreminin şiddetini gözler önüne serdi
OYNAT 00:58
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler İzmir depreminin şiddetini gözler önüne serdi
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem anında yaşanan panik durumu, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde depremi hisseden vatandaşların panikle çömeldikten sonra kaçışmaya başladıkları anlar yer aldı.


Kuveyt

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telgrafı gönderdi.

Umman

Umman resmi haber ajansı ONA'da yer alan haberde de, Umman Sultanı Haysem Bin Tarık'ın İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telgrafı gönderdiği belirtildi.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, deprem dolayısıyla Türkiye'ye ve Türk halkına başsağlığı dilenerek, Ürdün'ün bu acı gününde Türkiye'nin yanında olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurtarma çalışmalarının sonuçlanması için tüm imkanları seferber ettik
OYNAT 02:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurtarma çalışmalarının sonuçlanması için tüm imkanları seferber ettik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da “Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı”nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Erdoğan, '(İzmir'deki deprem) Kurtarma çalışmalarının bir an önce sonuçlanması için tüm imkanları seferber ettik. İlgili tüm kurumlarımızla bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik' ifadelerini kullandı.


Suudi Arabistan

Suudi Arabistan, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle hayatını kaybedenler ve yaralananlar için Türkiye'ye "taziye" ve "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, deprem nedeniyle ölenlere başsağlığı ve yararlananlara geçmiş olsun dilekleri paylaşıldı.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın "İzmir'de deprem nedeniyle çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi ve yaralanması nedeniyle büyük üzüntü duyduğu" ifade edildi.

İzmir depremi sonrası Türkiye'ye destek mesajı yağdı
DÜNYA
İzmir depremi sonrası Türkiye'ye destek mesajı yağdı

Irak

Irak İsami Partisi (Sünni) Genel Sekreteri Reşid Azzavi de, yayınladığı açıklamada, “Bu elim olayda komşu Türkiye’ye başsağlığı ve taziyelerimizi iletiyoruz. Bu olay bizden ve tüm ülkelerden destek için Türkiye’nin yanında durmayı gerektiriyor.” ifadelerini kullandı.

Iraklı Şii dini ve siyasi lider Ammar el-Hekim, İzmir’de meydana gelen depremden dolayı Türkiye’ye başsağlığı dileğinde bulundu.

Ulusal Hikmet Akımı (Şii) lideri Hekim, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Komşu Türkiye’nin İzmir kentinde meydana gelen depremin can kaybına ve maddi zarara yol açmasından dolayı derin üzüntülerimizi bildiriyoruz. Irak hükümeti ve halkı olarak Türkiye ile dayanışma içerisinde olduğumuzu bildiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerini başsağlığı dileğinde bulunan Hekim, uluslararası topluma destek çağrısında bulundu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani de, Ege Denizi’nde meydana gelen depremden dolayı Türkiye ve Yunanistan halkının yanında olduklarını bildirdi.

Barzani, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Bugün Ege Denizi'ndeki yıkıcı depremden etkilenen herkese başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu zor dönemde, Türkiye ve Yunanistan halkıyla dayanışma içindeyiz.” ifadelerine yer verdi.

Türkmen Bakan Maruf, İzmir depremi için Türkiye'ye başsağlığı diledi

IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf, Ege Denizi’nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Türkiye’ye başsağlığı diledi.

Maruf, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlara Yüce Allah’tan rahmet ve ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye’nin başı sağ olsun.” ifadelerine yer verdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

NATO'dan İzmir depremiyle ilgili açıklama: Müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan'a yardıma hazırız
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NATO'dan İzmir depremiyle ilgili açıklama: Müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan'a yardıma hazırız

İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem
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İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem
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