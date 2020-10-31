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Gündem İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 37ye çıktı
İZMİR

İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye çıktı

İzmir'de deprem bölgesinde açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde ölenlerin sayısının 35'e çıktığını açıkladı. Bakan Koca, servislerde yatan 243, yoğun bakımda yatan ise 8 hasta olduğunu da kaydetti. Bakanın açıklamalarının ardından depremde ölenlerin sayısına ilişkin son rakamı Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremde ölenlerin sayısının 37'ye çıktığını yaralı sayısının ise 885 olduğunu belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenleri sayısı yükseliyor.
İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenleri sayısı yükseliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki deprem sonrası hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiğini, servislerde yatan 243 hastanın bulunduğunu söyledi.

Koca, Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavileri devam eden hastaları ziyaretinin ardından gazetecilere son durumla ilgili bilgi verdi.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, vefat edenlerin yakınlarına sabır dileyen Koca, hastanelerde yatan hastaları ziyaret ederek yapılan uygulamaları yerinde görmek istediklerini belirtti.

Enkaz altındaki İnci'den UMKE görevlisine: Çok korkuyorum elimi tutar mısın?
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Enkaz altındaki İnci'den UMKE görevlisine: Çok korkuyorum elimi tutar mısın?
Ege'de dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde çöken Rıza bey Apartmanı'nın enkazından 17 saat sonra bir kişi kurtarıldı. Depremde enkaz altında kalan İnci Okan, 17 saat sonra Sağlık Bakanlığı UMKE görevlisi Edanur Doğan tarafından kurtarıldı. İnci ile UMKE görevlisi arasında geçen diyalog izleyenleri duygulandırdı.

Koca, şöyle konuştu:

"Servislerimizde yatan toplam 243 hastamız var. Maalesef an itibarıyla 35 canımız hayatını kaybetti. Toplam 823 kişi sağlık kuruluşlarımıza müracat etti. Şu an yoğun bakımlarımızda 8 hastanın olduğunu, 3 hastamızın durumunun ağır olduğunu söyleyebilirim. Diğer hastalarımız serviste takip ediliyor. Bu anlamda ciddi bir sorun olmadığını söyleyebilirim. Şu ana kadar ameliyatı, müdahalesi yapılan 15 hastamız oldu. Müdahalesi yapılan hastalarımızda ciddi bir durumun olmadığını söyleyebilirim.

Bugüne kadar örneğini görmediğimiz şekliyle salgın döneminde bir deprem felaketiyle karşı karşıyayız. Bu dönemde salgınla mücadele ederken tedbirlere hassasiyetle vatandaşlarımızdan uymalarını özellikle istiyoruz. Deprem afetiyle mücadele ederken salgına yenik düşmemeliyiz. Şu dönemde çadırlarda, yemek yerken veya kalabalık ortamların kurtarma ekipleri dahil olmak üzere oluştuğunu görüyoruz. Bu anlamda görevlilerin daha yoğun eleman ama bu elemanları süreklilik sağlamak açısından dinlendirerek, özellikle salgınla mücadelede tedbirlere uymalarını sağlayarak hareket etme gayreti içindeyiz."

Bu binanın dönüşümüne karşı çıkanlar enkaz altında
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Bu binanın dönüşümüne karşı çıkanlar enkaz altında
İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem sebebiyle yıkılan Doğanlar Apartmanı sakini Mustafa Yıldırım, binanın 2 yıl önce belediye tarafından 'hasarlı'olarak raporlandığını söyledi. Yıldırım, bina sakinlerinin yıkıma karşı çıktığını, binanın hasarsız olduğunu savunması üzerine her defasında yıkımdan vazgeçildiğini anlattı. Yıldırım, 'Bu binanın dönüşümüne karşı çıkanlar şimdi enkaz altında' dedi.

Bakan Koca, hem AFAD hem de UMKE ekiplerinin yoğun maske ve dezenfektan dağıtma gayreti içinde olduğunu ifade ederek, "Bununla ilgili özelikle vatandaşlarımızın tedbirlere uyma noktasında hassasiyet göstermelerini, kurtarma ekiplerinin de bu noktada gayret içinde olmalarını özellikle sağlama çabası içindeyiz." dedi.

Hastanede Seher Dereli Perinçek'i ziyaret ettiğini, birazdan da Eda Hanım'ın gayretiyle damar yolunu açtığı İnci Okan'ı ziyaret edeceğini belirten Koca, Perinçek ve çocuklarının sağlık durumlarıyla ilgili soru üzerine şunları söyledi:

"Üç yavrumuzun biri hayatını kaybetti. Diğer ikisiyle ilgili şu an herhangi bir sorun olmadığını, yakın takipte olduğumuzu söyleyebilirim. Rabbim bu tür felaketleri, bu acıları bize, memleketimize, vatandaşımıza yaşatmasın diliyorum. İzmir'e, İzmirli kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum."

Bakan Koca, pandemi nedeniyle İstanbul ve diğer illerde yoğun bir gayretlerinin bulunduğunu, bu seyre göre programının netleşeceğini sözlerine ekledi.

ÖLÜ SAYISI 37'YE YÜKSELDİ

Bakanın açıklamalarının ardından depremde ölenlerin sayısına ilişkin son rakamı Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremde ölenlerin sayısının 37'ye çıktığını yaralı sayısının ise 885 olduğunu belirtti.

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