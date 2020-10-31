İzmir depreminde son bilanço açıklandı: Can kaybı 25 oldu

AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 25, yaralı sayısının 804 olduğunu açıkladı.
Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 16,54 km derininde meydana gelen depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir ilinin Seferihisar ilçesine uzaklığı 17,26 km'dir. Deprem sonrasında, 35’inin büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere, toplam 470 artçı sarsıntı yaşandı.
SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 25 vatandaşımız hayatını kaybetti. İzmir’de 743, Manisa’da 5, Balıkesir’de 2 ve Aydın’da 54 kişi olmak üzere toplam 804 vatandaşımız yaralanmıştır. ALınan son bilgilere göre. İzmir’de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 9’unda çalışmalar tamamlanmış olup; kalan 8 binada çalışmalar devam ettiği belirtildi.
ALAN TARAMA VE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmaları için AFAD, JAK, STK’lar ve belediyelerden 4.995 personel, 20 arama kurtarma köpeği ile 683 araç görevlendirilmiştir.
Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Jandarma, Emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmaları yürütülmektedir. Deprem sonrasında, tüm Bakanlık ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri teyakkuza geçirilmiş;
40 AFAD İl/Birlik müdürlüğünden arama kurtarma personeli bölgeye sevk edilmiştir. Ülke genelindetüm AFAD il ve birlik müdürlükleri teyakkuz haline geçirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı’na ait 7 kargo uçağı ile personel ve araç sevkiyatı yapılmaktadır. JAK ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı, yürütülen arama kurtarma çalışmalarına 116 personel, 11 sahil güvenlik botu, 3 helikopter ve 1 dalış timi ile katılmaktadır.
BÖLGEDE BARINMA VE BESLENME İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR
Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye AFAD tarafından 960 çadır, 6 genel maksat çadırı, 4500 battaniye, 3672 yatak, 3000 yastık ve 3000 çarşaf seti; Türk Kızılay tarafından 2.049 çadır, 51 genel maksat çadırı, 6.888 yatak, 16.050 battaniye ve 2.657 mutfak seti sevk edilmiştir. Ayrıca Türk Kızılay tarafından 112 personel, 137 gönüllü, 27 araç, 5 ikram aracı, 5 mobil mutfak ve 64.345 malzeme (ikram ve içecek) bölgeye gönderildi.
ÇALIŞMA GRUPLARI, BÖLGEDEKİ FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Bölgede hasar tespit çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 325 ve Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan 95 personel olmak üzere toplam 420 personel görevlendirilmiştir. Psikososyal çalışma grubundan 95 personel 23 araç ile deprem bölgesindeki çalışmalarına başlamıştır. Ayrıca 2 mobil sosyal hizmet aracı bölgeye sevk edilmiştir.