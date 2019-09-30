Gündem İzmirde kaçarken anahtarını düşürdükleri minibüsten 1 ton uyuşturucu çıktı
İZMİR

İzmir haber: Kaçarken anahtarını düşürdükleri minibüsten 1 ton uyuşturucu çıktı

İzmir'de kaçarken anahtarını düşürdükleri minibüsten 1 ton uyuşturucu çıktı

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, polis tarafından şüphe üzerine durdurulan iki kişi, kimlik sorgulaması sırasında kaçmaya başladı. Kaçan şüpheliler yakalanırken, anahtarını yere düşürdükleri, başka yerde park halinde bulunan minibüste yaklaşık bir ton uyuşturucu madde skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, bölücü terör örgütü PKK ile bağlantılarının olduğu belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Polis ekipleri araçta yaptıkları aramada, yaklaşık 1 ton skunk ele geçirdi.
Polis ekipleri araçta yaptıkları aramada, yaklaşık 1 ton skunk ele geçirdi.

Güzelbahçe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün gece, hareketlerinden şüphelendikleri 2 kişiyi yolda yürürken durdurdu. Polis, durdukları kişilere kimlik sorgulaması yaptığı sırada, şüpheliler kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında kaçan iki kişiden biri yere bir aracın anahtarını düşürdü.

DHA
İzmir'de, polisin kovalamaca sonucu yakaladığı minibüste yapılan aramada yaklaşık bir ton uyuşturucu ele geçirildi.

Polis önce şüphelilerden birini, bu kişinin ifadesi doğrultusunda da, kaçarken anahtarı düşüren diğerini yakaladı.

Bolu'da durdurulan araçta kek paketine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
GÜNDEM
Bolu'da durdurulan araçta kek paketine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

DHA
Gözaltına alınan minibüsün sürücüsü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

1 ton skunk ele geçirildi

Daha önce de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sabıkaları bulunan şüphelilerin anahtarını düşürdüğü, 35 KZ 245 plakalı minibüsün yerini belirleyen ekipler, araçta yaptıkları aramada, yaklaşık 1 ton skunk ele geçirdi.

DHA

PKK ile bağlantıları olduğu tespit edildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen ve bölücü terör örgütü PKK ile bağlantıları olduğu belirlenen şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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