İzmir'de kaçarken anahtarını düşürdükleri minibüsten 1 ton uyuşturucu çıktı

Güzelbahçe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün gece, hareketlerinden şüphelendikleri 2 kişiyi yolda yürürken durdurdu. Polis, durdukları kişilere kimlik sorgulaması yaptığı sırada, şüpheliler kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında kaçan iki kişiden biri yere bir aracın anahtarını düşürdü.

DHA İzmir'de, polisin kovalamaca sonucu yakaladığı minibüste yapılan aramada yaklaşık bir ton uyuşturucu ele geçirildi.

Polis önce şüphelilerden birini, bu kişinin ifadesi doğrultusunda da, kaçarken anahtarı düşüren diğerini yakaladı.

GÜNDEM Bolu'da durdurulan araçta kek paketine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

DHA Gözaltına alınan minibüsün sürücüsü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

1 ton skunk ele geçirildi

Daha önce de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sabıkaları bulunan şüphelilerin anahtarını düşürdüğü, 35 KZ 245 plakalı minibüsün yerini belirleyen ekipler, araçta yaptıkları aramada, yaklaşık 1 ton skunk ele geçirdi.

DHA

PKK ile bağlantıları olduğu tespit edildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen ve bölücü terör örgütü PKK ile bağlantıları olduğu belirlenen şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.