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Gündem İzmir merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu 59 şüpheliden 24ü yakalandı
İZMİR

İzmir merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 59 şüpheliden 24'ü yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan 59 şüpheliden 24'ü yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, TEM Şubeye götürüldü.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, TEM Şubeye götürüldü.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde faaliyet gösteren ve haklarında işlem yapılan örgüt mensuplarının ifadelerinden yola çıkarak, örgütün üst düzeydeki mahrem imamlarının (abilerinin) yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 59 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İzmir merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonun devam ettiği ve 24 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, TEM Şubeye götürüldü.

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