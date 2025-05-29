Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir merkezli 6 ilde devre mülk dolandırıcılığı operasyonu: Tutuklamalar var

İzmir merkezli 6 ilde devre mülk dolandırıcılığı operasyonu: Tutuklamalar var

09:4929/05/2025, الخميس
DHA
Sonraki haber

İzmir merkezli 6 ilde, 'devre mülkünüzü yüksek fiyatlara satacağız' diyerek vatandaşları 'masraf' ve 'sigorta' adı altında para alarak dolandırdıkları belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 9'u serbest bırakıldı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık yapan suç şebekesine yönelik çalışma yaptı. Şüphelilerin vatandaşları arayarak 'Devre mülkünüzü yüksek fiyatlara satacağız' vaadiyle ofislerine davet edip, mağdurlardan 'masraf' ve 'sigorta' adı altında paralar alıp dolandırdığı belirlendi. İzmir merkezli İstanbul, Kayseri, Ankara, Muğla ve Kahramanmaraş'ta geçen 26 Mayıs'ta suç şebekesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 11 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları tutuklandı, diğer 9'u ise serbest bırakıldı.


Öte yandan geçen yıl ile bu yılın başında da gerçekleştirilen operasyonlarda yine aynı suçtan suç şebekesinin lideri B.E.'nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklanmıştı. Böylece

soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 13'e yükseldi.



#İzmir
#Tutuklama
#Operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
29 Mayıs İstanbul'un fethi kutlama mesajları ve sözleri