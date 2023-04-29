|
Gündem

İzmir Şehir Hastanesi bugün açılıyor

Ege'nin en büyük şehir hastanesi bugün hizmete giriyor. 12 bin kişiye sağlık hizmeti verecek 715 yataklı İzmir'deki Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

09:32 . 29/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İzmir Şehir Hastanesi

İzmir Şehir Hastanesi

Sağlık sektöründe adından bahsetmeye devam eden Türkiye bugün bir hastanesine daha kavuşuyor.

Türkiye'nin en büyük 4'üncü şehir hastanesi İzmir'de hizmete giriyor. Bayraklı'daki mega proje, Ege Bölgesi'nin de en büyük şehir hastanesi olacak.

Şehir hastanesinde 715 yataklı genel sağlık hizmeti veren bir hastane bulunuyor. Ama bunun dışında uzmanlık gerektiren 5 dalla ilgili 5 ayrı hastane de yine bu kampüs içinde hizmet verecek.

Bu hastaneler, kardiyovasküler cerrahi, onkoloji, fizik tedavi, adli psikiyatri ile kadın doğum ve çocuk dallarında sağlık hizmeti sunacak.

Sadece İzmir'e değil tüm Ege Bölgesi'ne hizmet verecek olan Bayraklı Şehir Hastanesinin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

Günde 12 bin hastaya hizmet verilecek

İzmir'in yeni sağlık üssünde, 1475 sağlık personeli istihdam edilecek.

"Her hastaya 1 oda" anlayışıyla inşa edilen İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi 2 bin 60 kişilik yatak kapasitesine sahip. Günde 12 bin hastaya hizmet verilecek.

Hastanede ambulans helikopterler için 2 de pist yer alıyor.




#izmir
#izmir şehir hastanesi
#ege bölgesi
#sağlık
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.