Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İzmir yanan ormana yeniden kavuşuyor
İZMİR

İzmir yanan ormana yeniden kavuşuyor

Karabağlar ilçesinde geçen yıl 18 Ağustos’ta çıkan, Menderes ve Seferihisar ilçelerine kadar ilerleyen yangında hasar gören ormanlık alana 6 milyon fidan dikilecek. Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, “Yanan arazilerde bir karış yer boş bırakmadık” dedi

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hasar gören ormanlara 6 milyon fidan dikilecek
Hasar gören ormanlara 6 milyon fidan dikilecek

İzmir’in Karabağlar ilçesinde geçen yıl 18 Ağustos’ta çıkan, Menderes ve Seferihisar ilçelerine kadar ilerleyen ve 53 saatte kontrol altına alınabilen yangında hasar gören ormanlık alana, 6 milyon fidan dikilecek. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 80 yıllık kızılçam ağaçlarının bulunduğu alanı eski haline getirmek için yangın bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Yanan ağaçların kesilerek sahadan çıkarılmasıyla başlayan süreçte bin 300 orman köylüsü görev aldı. Sahanın boşaltılmasının ardından yeni fidanların dikilmesi için yangın bölgesinde sürüm ve teraslama işleri başladı.

Dozerler ve iş makinalarının kullanıldığı çalışmalarda 400 kişi görev alırken, ekipler dik yamaçları yeniden ağaçlandırmak için teraslama işlemini elle yaparak o bölgelere de fidan dikmeyi başardı.

Zafer Derince

‘DUMANLAR TÜTERKEN PROGRAM YAPTIK’

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin desteğiyle bir yıl gibi kısa sürede alanın yeniden ağaçlandırması için önemli çalışmalara imza attıklarını belirtti.

Çalışmaları ivedilikle gerçekleştirdiklerini söyleyen Derince, “Yangın söndürülür söndürülmez dumanlar tüterken arkadaşlarımızla sahaya geldik, ağaçlandırma için program yaptık. İlk hedefimiz burada yanan ağaçların kesilerek sahadan uzaklaştırılmasıydı. Burayı ağaçlandırmaya ve gençleştirmeye hazırlamamız lazımdı. Çok hızlı bir şekilde bu işlemleri yaptık. Aynı anda bu işlemleri yaparken diğer taraftan da planlarımızı ve programlarımızı yaptık” ifadelerini kullandı.

FARKLI TÜRLER DE DİKİLECEK

Derince, alanın tamamının fidan dikim işlemine hazır olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Yanan bölgeye yaklaşık 6 milyon fidan dikilecek. Bu bölgede ağırlıklı olan tür kızılçam ama biz dere kenarlarına aromatik bitkiler, yangın emniyet yolları kenarına serviler ile alana akasya ve zakkum gibi fidanları da dikeceğiz. Yanan sahanın büyük bir kısmı doğal yöntemlerle gençleştirilecek. Burada büyük ağaçlar vardı onların tohumları zarar görmedi. Biz onların çimlenmesini sağladık.”

Derince, bölgeye 2 yaşındaki fidanların dikileceğini ve yaklaşık 10-15 yıl içinde alanın yeniden yeşil bir görünüm alabileceğini ifade etti.

‘BİR KARIŞ ORMAN TOPRAĞI YAPILAŞMAYA AÇILMAZ’

  • Ağaçlandırma çalışmalarının, Anayasa’nın 169. maddesine göre yapıldığına işaret eden Derince, şunları kaydetti:
  • “Bu, bizim görevimiz. Yıl içinde mutlaka yanan alanları ağaçlandırmak, yeniden orman haline getirmek zorundayız. Yanan arazilerde hiçbir karış yeri boş bırakmadık, ağaçlandırma işlemimiz devam ediyor. Buralarda yapılaşma söz konusu olamaz, zaman aşımıyla buralar mülk edilemez. Buraları orman haline getirmek zorundayız. Bu yıl içinde saha tamamen ağaçlandırılmış olacak.”
  • Alana, Tarım ve Orman Bakanlığının geçen yıl 11 Kasım’da saat 11.11’de ülke genelinde düzenlediği, “Geleceğe Nefes” etkinliğinde de 34 bin fidan dikilmişti.

İzmir’in çeşme ilçesinde yangın çıktı: 4 site boşaltıldı
GÜNDEM
İzmir’in çeşme ilçesinde yangın çıktı: 4 site boşaltıldı
Abone Ol Google News
Mahvolursunuz

Mahvolursunuz

Sahte kabadayılığa sabrımız kalmadı, karşımıza çıkmak isteyen varsa buyursun gelsin.
Oruç Reis dönmeyecek

Oruç Reis dönmeyecek

​Çözüm arayışlarını sabote eden Yunanistan'ın tavrına inat bölgeyi terk etmiyoruz.
O benim içinbir Ertuğruldu

O benim için
bir Ertuğrul'du

​Yeni Zelanda'daki terör saldırısında şehit olan Zekeriya Tuyan'ın eşi konuştu.
Yakın takip

Yakın takip

​ABD gemileri Doğu Akdeniz'de savaş gemilerimizi izliyor.
Her temaslıya test<br>yapılması gerekli mi?

Her temaslıya test
yapılması gerekli mi?

​Vakadan çok temaslıların takibine mesai harcanıyor.
Çocuk kanalında<br>Türk düşmanlığı

Çocuk kanalında
Türk düşmanlığı

​PKK ve FETÖ'cü hainlere kucak açan Almanlar Türkiye'ye saldırıyor.
Bursa'da büyük dönüşüm başladı

Bursa'da büyük dönüşüm başladı

​Tarih ve yeşil 'yeniden' gün yüzüne çıkıyor
Bu gücü<br>beklemiyorlardı

Bu gücü
beklemiyorlardı

Türkiye şu an adeta ikinci Sevr'e direniyor.
Fatura<br>gittikçe ağırlaşıyor

Fatura
gittikçe ağırlaşıyor

​İngiltere yüzde 20, Fransa yüzde 14 küçüldü.
Karşımızda hiç<br>kimse duramaz

Karşımızda hiç
kimse duramaz

​Şu anda tek amaçları Türkiye'nin enerji kaynağına ulaşmasını engellemek.
Erdoğan ile Trump<br>telefonda görüştü

Erdoğan ile Trump
telefonda görüştü

​Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.
ABD'de ırkçı saldırı

ABD'de ırkçı saldırı

Polis şiddetini protesto eden gruba silahlı saldırı.
Tezgahta tıp fakültesini <br>kazandığını öğrendi

Tezgahta tıp fakültesini
kazandığını öğrendi

Pazarcılık yaparak harçlığını çıkarıyor.
Derbi tarihleri <br>belli oldu

Derbi tarihleri
belli oldu

​​Süper Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi yapıldı.
Irak'tan İsrail'le<br>normalleşme açıklaması

Irak'tan İsrail'le
normalleşme açıklaması

​"Yasalarımızı hükümet ve halk net olarak biliyor."
On dört ilde <br>ek tedbir

On dört ilde
ek tedbir

​İçişleri'nden nüfus müdürlükleri için yeni karar.
Tabuta Sığmayanlar

Tabuta Sığmayanlar

Şehit Yüzbaşı Yunus Çelebi'nin aziz hatırasını yâd ediyoruz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.