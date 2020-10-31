İzmir'de 17 saat sonra enkaz altındaki 3 kişiye daha ulaşıldı

İnci Okan ve Hülya Özmet yaklaşık 17 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Deprem sonrası Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin telefonla görüştüğü Buse Hasyılmaz'ın yanında bulunan İnci Okan'dan sevindirici haber geldi.

Buse ve ailesinin ardından 16 yaşındaki İnci Okan da arama kurtarma ekiplerinin çabası sonucu 17 saat sonra çıkarıldı. Okan'ın yaralı olarak çıkarılması yakınlarını ve çevredeki vatandaşları sevindirdi.

Depremde bir marketin bulunduğu alt iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nda da arama kurtarma ekipleri, başarılarına devam ediyor.

GÜNDEM 17 saat sonra mucize kurtuluş: Hülya Özmet, İzmir'de Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından yaralı kurtarıldı

Son 1,5 saatte Fadime Tolu ve Gülçin Aykut Soydan'ın ardından Hülya Özmet de yaralı olarak enkazdan çıkarıldı.

Özmet, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

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GÜNDEM İzmir'de deprem enkazından 16 saat sonra bir kişi daha çıkarıldı

Depremde alt üç katı çöken Barış Sitesindeki bir apartmanın enkazında yürütülen çalışmalarda 17 saat sonra Nurcan Tosun'a ulaşıldı.

Tosun, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesine gönderildi.

Eşi İbrahim Tosun, büyük sevinç yaşadı.

GÜNDEM İzmir'de deprem enkazından bir kişi daha çıkarıldı

GÜNDEM Buse umut oldu

OYNAT 00:57 İzmir'de enkaz altındaki Buse Hasyılmaz kurtarıldı İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 4 bina tamamen çökerken toplam 17 binada enkaz oluştu. Yıkılan binalar arasında bulunan Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nda Buse Hasdemir de enkaz altında kalanlar arasındaydı. Buse Hasdemir'den kısa süre önce güzel haber geldi. Buse, 9,5 saatin ardından enkaz yığınından sağ olarak kurtarıldı. Hasdemir, özel bir hastaneye sevk edildi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:42 Enkaz altında kalan Günay dokuz saat sonra kurtarıldı İzmir'de depremden 9,5 saat sonra sevindirici bir haber geldi. Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle enkaza dönen Doğanlar Apartmanı'ndan bir kişi daha yaralı olarak çıkarıldı. 14 yaşında olduğu öğrenilen Günay Özışık ambulansla hastaneye kaldırıldı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:35 Deprem sonrası seli görüntülerken babaannesinin cesediyle karşılaştı Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan tsunamide suların sürüklediği Fatma Erçetin (86) yaşamını yitirdi. Erçetin'i sel sularından çıkaran kişinin, tesadüfen oradan geçen torunu Yaşar Erçetin olduğu ortaya çıktı. BiP'te paylaş

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