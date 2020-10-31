İzmir'de 5 büyüklüğünde artçı deprem oldu

Dünya

Serrac istifadan vazgeçti

Açıklamada, Serrac’ın, “barış ve uzlaşı ile bu krizden çıkılması için, diyalog komitesinin, kişisel çıkarlar ve bölgecilik gözetmeden tarihi sorumluluğunu yerine getirmesini ve tüm üyelerin ulusal çıkarları her şeyin üstünde tutmasını umduğu” kaydedildi.