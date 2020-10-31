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Gündem İzmirde 5 büyüklüğünde artçı deprem oldu
İZMİR

İzmir'de 5 büyüklüğünde artçı deprem oldu

AFAD, Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
İzmir'de korkutan artçı deprem.
İzmir'de korkutan artçı deprem.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.31'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17,25 kilometre açığında 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,33 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

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6,6’lık deprem ve tsunami
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İzmir'de enkaz altındaki Buse Hasyılmaz kurtarıldı
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İzmir'de enkaz altındaki Buse Hasyılmaz kurtarıldı
İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 4 bina tamamen çökerken toplam 17 binada enkaz oluştu. Yıkılan binalar arasında bulunan Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nda Buse Hasdemir de enkaz altında kalanlar arasındaydı. Buse Hasdemir'den kısa süre önce güzel haber geldi. Buse, 9,5 saatin ardından enkaz yığınından sağ olarak kurtarıldı. Hasdemir, özel bir hastaneye sevk edildi.

Enkaz altında kalan Günay dokuz saat sonra kurtarıldı
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Enkaz altında kalan Günay dokuz saat sonra kurtarıldı
İzmir'de depremden 9,5 saat sonra sevindirici bir haber geldi. Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle enkaza dönen Doğanlar Apartmanı'ndan bir kişi daha yaralı olarak çıkarıldı. 14 yaşında olduğu öğrenilen Günay Özışık ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Deprem sonrası seli görüntülerken babaannesinin cesediyle karşılaştı
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Deprem sonrası seli görüntülerken babaannesinin cesediyle karşılaştı
Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan tsunamide suların sürüklediği Fatma Erçetin (86) yaşamını yitirdi. Erçetin'i sel sularından çıkaran kişinin, tesadüfen oradan geçen torunu Yaşar Erçetin olduğu ortaya çıktı.


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