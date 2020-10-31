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Gündem İzmirde 6 ilçede Afet Koordinasyon Merkezleri oluşturuldu
İZMİR

İzmir'de 6 ilçede Afet Koordinasyon Merkezleri oluşturuldu

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 6 ilçede başta hasar tespiti olmak üzere vatandaşların taleplerini almak üzere Afet Koordinasyon Merkezleri oluşturduğunu bildirdi.

Haber Merkezi AA
İzmir Valis Yavuz Selim Köşger açıklama yaptı.
İzmir Valis Yavuz Selim Köşger açıklama yaptı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hasar tespit çalışmalarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından seri şekilde yapıldığını belirtti.

Vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri gerektiği konusunda uyaran Köşger, şunları kaydetti:

"Binaların tahliyesi ve sizlerin barınmaları da planlanıyor. Hasar tespiti başta olmak üzere tüm taleplerinizi almak için Karşıyaka, Buca, Bayraklı, Konak, Seferihisar ve Bornova Kaymakamlıkları önünde Afet Koordinasyon Merkezleri oluşturuldu. Talep ve şikayeti olanlar oraya başvurabilir."

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