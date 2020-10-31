İzmir'de 6 ilçede Afet Koordinasyon Merkezleri oluşturuldu

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hasar tespit çalışmalarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından seri şekilde yapıldığını belirtti.

Vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri gerektiği konusunda uyaran Köşger, şunları kaydetti:

"Binaların tahliyesi ve sizlerin barınmaları da planlanıyor. Hasar tespiti başta olmak üzere tüm taleplerinizi almak için Karşıyaka, Buca, Bayraklı, Konak, Seferihisar ve Bornova Kaymakamlıkları önünde Afet Koordinasyon Merkezleri oluşturuldu. Talep ve şikayeti olanlar oraya başvurabilir."

Değerli İzmirliler

Hasar tespiti başta olmak üzere tüm taleplerinizi almak İçin Karşıyaka Buca Bayraklı Konak Seferihisar ve Bornova Kaymakamlıkları önünde Afet Koordinasyon Merkezleri oluşturuldu. Talep ve şikayeti olanlar oraya başvurabilir. REKLAM October 31, 2020

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