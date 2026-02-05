Yeni Şafak
İzmir'de Buca Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İzmir'de Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir’in Buca Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Ruhsat ve Denetim Müdürü’nün de bulunduğu toplam 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, belediyede rüşvet karşılığı çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı yerleri usulüne uygunmuş gibi ruhsatlandırdığı ve menfaat temin ettiği tespit edilen 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda şüphelilerden 25'i gözaltına alındı. Diğer şüphelilerden 1'inin yurt dışında olduğu, 2'sinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
