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İzmir'de geri dönüşüm tesisinde yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

İzmir'in Bayraklı ilçesinde geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

16:15 - 27/06/2024 Perşembe
DHA
Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

İzmir Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi Ozan Abay Caddesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.


İş yerlerine sıçradı

Alevler gökyüzüne yükselirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın iki iş yerine daha sıçradı.


Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.


Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

#İzmir
#yangın
#Geri dönüşüm tesisi
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