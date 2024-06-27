Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
İzmir Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi Ozan Abay Caddesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.
İş yerlerine sıçradı
İş yerlerine sıçradı
Alevler gökyüzüne yükselirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın iki iş yerine daha sıçradı.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
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1 saat önce