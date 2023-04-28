İzmir'de lüks site alev alev yandı

İzmir’in Narlıdere ilçesinde, lüks bir sitede yangın çıktı. Saat 22.30 sıralarında 4 bloklu Folkart Sitesi’nde 8 katlı ve 40 daireli bir blokta çıkan yangın, ahşap cephe kaplaması nedeniyle dakikalar içinde bir blokun tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangına müdahale etti. Çevredeki binalarda oturanlar önlem amaçlı evlerini terk ederken, yanan siteden zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Yangının diğer bloklara sıçramaması için büyük çaba gösterildi. 23.30 sıralarında açıklamada bulunan Gençlik ve Spor Bakanı M. Muharrem Kasapoğlu, yangında can kaybı olmadığı, panik sebebiyle yaralananların olduğunu açıkladı.