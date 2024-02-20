|
Gündem

İzmir'de mobil radar tespit etti: 15'i çocuk 42 göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 15'i çocuk 42 Afgan uyruklu düzensiz göçmen, ekipler tarafından yakalandı.

13:56 - 20/02/2024 Salı
IHA
Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından il Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından il Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 18 Şubat saat 03.21'de, Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-40) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 15'i çocuk 42 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından il Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

#İzmir
#Dikili
#MORAD-10
#Sahil Güvenlik Komutanlığı
10 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hatay Ramazan imsakiyesi 2024 namaz vakitleri, sahur, iftar, akşam ezan saati