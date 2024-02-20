İzmir'de mobil radar tespit etti: 15'i çocuk 42 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 18 Şubat saat 03.21'de, Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-40) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 15'i çocuk 42 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.