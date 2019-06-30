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Gündem İzmirde orman yangını yerleşim alanına doğru ilerliyor
İZMİR

İzmir'de orman yangını yerleşim alanına doğru ilerliyor

İzmir'de orman yangını yerleşim alanına doğru ilerliyor

İzmir'in Dikili ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor. Yazlık sitelere yakın bölgedeki yangına ekipler müdahale ediyor.

Haber Merkezi AA
Yangının söndürülmesi için bölgeye 3 helikopter, 12 arazöz sevk edildi.
Yangının söndürülmesi için bölgeye 3 helikopter, 12 arazöz sevk edildi.

İzmir'in Dikili ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre Çandarlı Mahallesini'nin kuzey kesiminde bulunan ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale için bölgeye 3 helikopter, 12 arazöz sevk edildi.

  • Yetkililer, bölgeye çevre illerden helikopter ve arazöz takviyesi yapıldığını, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin de söndürme çalışmalarına katıldığını bildirdi.
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