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Gündem Bayraklıda çöken bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı
İZMİR

İzmir'de son dakika deprem: Arama kurtarma çalışması başlatıldı

Bayraklı'da çöken bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle çöken bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Haber Merkezi AA
İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem oldu.
İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem oldu.

Ege ve Marmara Bölgesi'nde hissedilen çok şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 16,5 kilometre derinlikle meydana gelen deprem İstanbul dahil Balıkesir, Aydın, Manisa, Eskişehir, Bilecik, Çanakkale ve Bursa gibi çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından 4,1, 4,2 ve 4,8 büyüklüklerinde artçı depremler meydana geldi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle çöken bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun

İzmir Seferihisar'da deniz taştı iddiası
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İzmir Seferihisar'da deniz taştı iddiası

Bakan Kurum deprem bölgesine gidiyor: Tüm yaraları hızlıca saracağız
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Bakan Kurum deprem bölgesine gidiyor: Tüm yaraları hızlıca saracağız

Bayraklı'da çöken bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı
GÜNDEM
Bayraklı'da çöken bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem ile ilgili ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir
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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem ile ilgili ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir

İzmir Valisi Köşger: Can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok
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İzmir Valisi Köşger: Can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok

İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem
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İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de korkutan deprem
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Balıkesir'de korkutan deprem

Son dakika... İzmir'de korkutan deprem: İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu?
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Son dakika... İzmir'de korkutan deprem: İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu?

İzmir'de şiddetli deprem: İstanbul'da da hissedildi
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İzmir'de şiddetli deprem: İstanbul'da da hissedildi

İzmir'de meydana gelen depremin ardından deniz taştı
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İzmir'de meydana gelen depremin ardından deniz taştı
İzmir seferihisar'da meydana gelen depremden sonra deniz taştı.

İzmir'deki depremde binanın yıkılma anı anbean kameraya yansıdı
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İzmir'deki depremde binanın yıkılma anı anbean kameraya yansıdı
Ege'de meydana gelen deprem sırasında İzmir'de çöken bir bina vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

İzmir'de bir kısmı çöken binalar görüntülendi
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İzmir'de bir kısmı çöken binalar görüntülendi
Ege'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonucu İzmir'de bir kısmı çöken çok katlı apartmanlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

İzmir'deki enkazdan ilk görüntüler
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İzmir'deki enkazdan ilk görüntüler
Ege'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonucu İzmir'de yıkılan çok katlı binadan ilk görüntüler geldi. Enkaza ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Alsancak'ta deprem nedeniyle bina çöktü iddiası
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Alsancak'ta deprem nedeniyle bina çöktü iddiası
Ege merkezli meydana gelen deprem sonrası sosyal medyada servis edilen görüntülerle İzmir'in Alsancak ilçesinde bir binanın çöktüğü iddiası ortaya atıldı.


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