Bayraklı'da çöken bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı

Ege ve Marmara Bölgesi'nde hissedilen çok şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 16,5 kilometre derinlikle meydana gelen deprem İstanbul dahil Balıkesir, Aydın, Manisa, Eskişehir, Bilecik, Çanakkale ve Bursa gibi çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından 4,1, 4,2 ve 4,8 büyüklüklerinde artçı depremler meydana geldi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle çöken bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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