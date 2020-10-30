Ege ve Marmara Bölgesi'nde hissedilen çok şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 16,5 kilometre derinlikle meydana gelen deprem İstanbul dahil Balıkesir, Aydın, Manisa, Eskişehir, Bilecik, Çanakkale ve Bursa gibi çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından 4,1, 4,2 ve 4,8 büyüklüklerinde artçı depremler meydana geldi.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle çöken bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun
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İzmir Seferihisar'da deniz taştı iddiası
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Bakan Kurum deprem bölgesine gidiyor: Tüm yaraları hızlıca saracağız
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Bayraklı'da çöken bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı
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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem ile ilgili ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir
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İzmir Valisi Köşger: Can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok
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İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem
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Balıkesir'de korkutan deprem
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Son dakika... İzmir'de korkutan deprem: İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu?
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İzmir'de şiddetli deprem: İstanbul'da da hissedildi
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İzmir'de meydana gelen depremin ardından deniz taştı
İzmir seferihisar'da meydana gelen depremden sonra deniz taştı.
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İzmir'deki depremde binanın yıkılma anı anbean kameraya yansıdı
Ege'de meydana gelen deprem sırasında İzmir'de çöken bir bina vatandaşın cep telefonuna yansıdı.
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İzmir'de bir kısmı çöken binalar görüntülendi
Ege'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonucu İzmir'de bir kısmı çöken çok katlı apartmanlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.
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İzmir'deki enkazdan ilk görüntüler
Ege'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonucu İzmir'de yıkılan çok katlı binadan ilk görüntüler geldi. Enkaza ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.
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Alsancak'ta deprem nedeniyle bina çöktü iddiası
Ege merkezli meydana gelen deprem sonrası sosyal medyada servis edilen görüntülerle İzmir'in Alsancak ilçesinde bir binanın çöktüğü iddiası ortaya atıldı.