AFAD uyardı: Hasarlı binalara girmeyin

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma ve ilk yardım ekipleri bölgeye ivedilikle gönderildi. İzmir'in yanı sıra çevre illerden de personel ve araçlar destek amacıyla bölgeye sevk edildi" denildi.
Ayrıca, gelişmelerin takip edildiği, bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiği bildirildi.
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