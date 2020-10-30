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İZMİR

İzmir'de son dakika yaşanan depremin ardından AFAD uyardı: Hasarlı binalara girmeyin

AFAD uyardı: Hasarlı binalara girmeyin

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremin ardından bölgedeki hasarlı binalara girilmemesi uyarısında bulundu.

Haber Merkezi DHA
İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma ve ilk yardım ekipleri bölgeye ivedilikle gönderildi. İzmir'in yanı sıra çevre illerden de personel ve araçlar destek amacıyla bölgeye sevk edildi" denildi.

Ayrıca, gelişmelerin takip edildiği, bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiği bildirildi.

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