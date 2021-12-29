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İZMİR

İzmir'de toplu ulaşıma zam

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 36 zam yapılmasını kararlaştırdı.

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İzmirde toplu ulaşıma zam
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Geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki toplu ulaşıma gelen zamlardan sonra ikinci zam haberi İzmir'den geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda, 2021 yılı değerlendirmesi ile 2022 planlamasına ilişkin basın toplantısı yaptı. Tunç Soyer, toplantıda toplu ulaşım zammı ile alakalı açıklamalarda bulundu.

YÜZDE 36 ORANINDA ZAM

Toplu ulaşım zammında özellikle öğrencileri ve gençleri korumaya özen gösterdiklerini kaydeden Soyer, "Normal taşıma ücretlerine yüzde 36 oranında bir zam yapmayı planlıyoruz.” dedi. 2021 yılında İzmir’de ulaşım ücreti 3,46 lira olarak uygulanıyordu.

  • Yeni zamma göre ulaşım ücretinin 4,70 lira olarak uygulanması bekleniyor.

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ÖĞRENCİ TARİFELERİ AYNI KALACAK

Soyer, ayrıca "Öğrenci ve gençlerimiz için pozitif ayrımcılık yapabilmek için çok uğraştık. Öğrencilere fiyat ayarlaması yapmadan, olan mevcut ulaşım ücretini uygulayacağız." açıklamasında bulundu.

2021 yılında 1,64 lira olan öğrenci tarifesinin 2022 yılında aynı şekilde devam etmesi bekleniyor.

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