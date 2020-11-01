Tsunami şoku geçmedi

6,6 şiddetindeki depremden sonra tsunami yaşanan Seferihisar’ın Sığacık Mahallesi’nde ciddi tahribat var. Deniz sularının yükselmesiyle adeta savaş alanına dönen mahallede, tahribat gün ağarınca ortaya çıktı. Sokakların çamur içinde kaldığı Sığacık’ta, özellikle sahildeki işletmeler büyük hasar gördü. Mahalleye ait sağlık ocağı ve Sığacık Camii, deniz suyu nedeniyle kullanılamaz durumda.

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Yeni Şafak’a konuşan Sığacık Muhtarı Yaşar Keleş, depremden hemen sonra denizin 50 metre kadar geri çekildiğini söyledi. “Tsunami olacak değil ya” diye kendilerini yatıştırdıklarını kaydeden Keleş, “Böyle bir şey beklemiyorduk. Bir süre sonra deniz suyu tüm bölgeyi esir aldı” diye konuştu. Sığacık’ta boğularak can veren 86 yaşındaki Layika Fatma Erçetin’le ilgili de bilgi veren Keleş, şunları söyledi: “Kendisinin ayaklarında problem vardı. Deprem olunca çocukları kapının önüne çıkarıp sandalyeye oturtmuş. Deniz yükselince sokak her iki taraftan sular altında kaldı. Fatma hanım da bu sularla 30 metreye yakın sürüklendi. Kurtaramadık, kaybettik.”

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İhsan Aydın (Sağ)

ÇOCUKLAR İÇİN SUYA ATLADIM