Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Tsunami şoku geçmedi
İZMİR

İzmir'de tsunami mi oldu?

Tsunami şoku geçmedi

Seferihisar’ın tsunamiden sonra çamura saplanan Sığacık Mahallesi şoku atlatabilmiş değil. Pansiyon işleten İhsan Aydın, “Deniz 2-3 sefer geri çekilip geldi. En sonunda parçalayarak içeri girdi. Su seviyesi 2 metreye yakındı. Ne varsa aldı götürdü” dedi. Garson Ahmet Deniz, aniden yükselen suya kapılan eşi ve çocuklarını son anda kurtardığını söyledi. Muhtar Yaşar Keleş de deprem olunca dışarı çıkan 86 yaşındaki Fatma Erçetin’in suya kapılarak öldüğünü anlattı.

Aybike Eroğlu Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Seferihisar’ın Sığacık Mahallesi’nde ciddi tahribat var.
Seferihisar’ın Sığacık Mahallesi’nde ciddi tahribat var.

6,6 şiddetindeki depremden sonra tsunami yaşanan Seferihisar’ın Sığacık Mahallesi’nde ciddi tahribat var. Deniz sularının yükselmesiyle adeta savaş alanına dönen mahallede, tahribat gün ağarınca ortaya çıktı. Sokakların çamur içinde kaldığı Sığacık’ta, özellikle sahildeki işletmeler büyük hasar gördü. Mahalleye ait sağlık ocağı ve Sığacık Camii, deniz suyu nedeniyle kullanılamaz durumda.

İzmir depremi sonrası provokatif paylaşım yapan iki kişi tutuklandı
GÜNDEM
İzmir depremi sonrası provokatif paylaşım yapan iki kişi tutuklandı

İzmir depreminde yaralanan yakınlarını merak edenlere çağrı: 184 SABİM hattını arayın
GÜNDEM
İzmir depreminde yaralanan yakınlarını merak edenlere çağrı: 184 SABİM hattını arayın

Yeni Şafak’a konuşan Sığacık Muhtarı Yaşar Keleş, depremden hemen sonra denizin 50 metre kadar geri çekildiğini söyledi. “Tsunami olacak değil ya” diye kendilerini yatıştırdıklarını kaydeden Keleş, “Böyle bir şey beklemiyorduk. Bir süre sonra deniz suyu tüm bölgeyi esir aldı” diye konuştu. Sığacık’ta boğularak can veren 86 yaşındaki Layika Fatma Erçetin’le ilgili de bilgi veren Keleş, şunları söyledi: “Kendisinin ayaklarında problem vardı. Deprem olunca çocukları kapının önüne çıkarıp sandalyeye oturtmuş. Deniz yükselince sokak her iki taraftan sular altında kaldı. Fatma hanım da bu sularla 30 metreye yakın sürüklendi. Kurtaramadık, kaybettik.”

İhsan Aydın (Sağ)

ÇOCUKLAR İÇİN SUYA ATLADIM

  • Olayın şokunu atlatamayan vatandaşlarda derin sessizlik hakim. Cumbalı Pansiyon işletmecisi İhsan Aydın, “2-3 sefer deniz geri çekilip kıyıya ulaştı. En sonunda parçalayarak içeri girdi. Su seviyesi 2 metreye yakındı. O an ne varsa aldı götürdü” diye konuştu. Olay saati Sığacık’ta bulunan Zafer Karslıoğlu yaşadığı korkuyu şu sözlerle dile getirdi: “Çalıştığımız inşaat şiddetli bir şekilde sallandı, gitti gitti geldi. Abartısız 25 santim yerimizden oynadık. Korkunç dakikalardı.” “Kendimizi kenara zor attık” diyen Ahmet Deniz ise “Restoranda servis yapıyordum. Eşim ve çocuklarım da vardı, onları kurtarmak için suyun içine girdim” şeklinde konuştu. Yeni Şafak’a konuşan bir başka depremzede ise “Mutfakta yemek yapıyordum. Bir anda her taraf şakır şakır sallanmaya başladı. Dışarı çıkalım dedik, bir baktık sokaklardan su geliyor. Eve geri girdik. 2 saat sonra su yavaş yavaş çekilmeye başladı. Çok korktuk, ben şeker hastasıyım, şekerim 400’e fırladı, iğne vuruyorum inmiyor, hap içiyorum inmiyor. Kalp krizi geçireceğim sandım” dedi.
Abone Ol Google News
Danimarkada aşırı sağdan rezil kampanya

Danimarka'da aşırı
sağdan rezil kampanya

​Peygamberimize yönelik hakaretlere bir yenisi daha eklendi.
Ege ve Marmara 6,6 ile sallandı

Ege ve Marmara 6,6 ile sallandı

Deprem İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi.
Ermenistan fosforbombası kullanacak

Ermenistan fosfor
bombası kullanacak

​Bölgeye büyük miktarda sevkiyat yaptılar.
Acı bekleyiş

Acı bekleyiş

​İzmir'de enkaza dönen 9 binada çalışmalar sürüyor.
O anı unutmayacağız

O anı unutmayacağız

​Perinçek ailesini kurtaran UMKE ekibinden Boyacı o anları anlattı.
Darmanin'e göre<br>Fransa özgürmüş

Darmanin'e göre
Fransa özgürmüş

Fransız Bakan h​elal gıda reyonlarından rahatsızlığını açıklamıştı.
Seçim sonrası<br>kaos endişesi

Seçim sonrası
kaos endişesi

​Mağazalar eyleme hazırlanıyor.
Tsunami şoku geçmedi

Tsunami şoku geçmedi

​Tsunami yaşanan Seferihisar'ın Sığacık Mahallesi'nde ciddi tahribat var.
Can kaybı<br>42'ye yükseldi

Can kaybı
42'ye yükseldi

​İzmir'deki depremde ölü sayısı artıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de

Yıkılan evlerin yenisi yapılıp, kira yardımında bulunulacak.
33 saat sonra<br>mucize kurtuluş

33 saat sonra
mucize kurtuluş

Bir kişi daha enkazdan sağ olarak çıkarıldı.
Umut nöbeti

Umut nöbeti

Enkazdan gelecek sevindirici bir haber bekleniyor.
Abi, babama<br>Eda iyi der misin?

Abi, babama
Eda iyi der misin?

​Enkaz altındaki minik Eda sakinliğiyle şaşırttı.
Bomba gibi patladı

Bomba gibi patladı

İstanbul Ataşehir'de polisi alarma geçiren olay.
Çok korkuyorum<br>elimi tutar mısın?

Çok korkuyorum
elimi tutar mısın?

​Enkaz altından yürek burkan sözler..
İkisi tutuklandı

İkisi tutuklandı

Deprem sonrası provokatif paylaşım yapmışlardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.