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İZMİR

İzmir'de vinç devrildi: Kazada dört kişi hayatını kaybetti

İzmir Bornova’da bir otel inşaatındaki kule vinci, yükseltme çalışması esnasında devrildi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmirde vinç devrildi: Kazada dört kişi hayatını kaybetti
Bornova'da inşaattaki vinçin 19'uncu kat seviyesinde kırılması sonucu 4 işçi hayatını kaybetti.

İzmir'in Bornova ilçesinde 32 katlı rezidans inşaatında kurulu vinç, 19'uncu kat seviyesinde kırılarak yapıya doğru devrildi. Meydana gelen iş kazasında 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi kayboldu, 2 kişi de yaralandı.

Bornova'da meydana gelen kazada vinçten kopan parçalar şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerin üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vinçin devrilmesi sonrası 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise kayboldu. İşçilerin kaldığı konteynerlerde UMKE, AFAD ve itfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışması gece boyu devam etti.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: Bu kazada 2'si vinç operatörü, 2'si de işçilerden olmak üzere 4 vatandaşımızı kaybettik. Vincin arka ağırlığının düştüğü bir işçi yatakhanesi konteyneri var. Orada arama çalışmaları devam ediyor. Şu an itibarıyla kayıp olduğu değerlendirilen 2 vatandaşımız daha var. Onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bir ilave vinç daha temin edildi. O konteynerin üzerindeki enkaz kaldırılmaya çalışılıyor. Umarım bundan sonra can kaybımız artmaz. Hepimizin başı sağ olsun. Tüm İzmir'e geçmiş olsun. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz.

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