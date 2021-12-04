Gündem İzmirde Yunanistan unsurlarınca geri itilen 86 düzensiz göçmen kurtarıldı
İZMİR

İzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 86 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili, Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 86 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Kurtarılan 86 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Haber Merkezi AA
İzmirde Yunanistan unsurlarınca geri itilen 86 düzensiz göçmen kurtarıldı
Göçmenlerin kurtarılma anı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 28 düzensiz göçmeni kurtardı.

Seferihisar ile Çeşme ilçeleri açıklarında da can salları içerisinde Türk kara sularına itilen 58 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Kurtarılan 86 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yunanistan'dan insanlık dışı muamele: Göçmenlerin bulunduğu botları bıçakla delerek Türk karasularına ittiler
GÜNDEM
Yunanistan'dan insanlık dışı muamele: Göçmenlerin bulunduğu botları bıçakla delerek Türk karasularına ittiler

Yunanistan önce gasp sonra işkence etti: Türkiye'ye itilen göçmenlere şefkat eli
FOTOĞRAF 24
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Edirne'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçen Fas uyruklu 13 göçmen, Yunan sınır güvenlik güçlerine yakalandı. <br><br>Yunan unsurları, aç bıraktıkları göçmenleri üzerlerindeki para, değerli eşya ve kıyafetlerini alıp dövdükten sonra Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye itti.
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Aç ve susuz şekilde geri itilen göçmenler, Edirne'de kendi imkanları ile geldikleri bir inşaat şantiyesine sığındı. <br><br>Bitkin düşen göçmenlerden bazıları, yarı baygın halde kendilerini şantiyede bulunan kumların üzerine attı.
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ŞANTİYE ÇALIŞANLARI YEMEK VE KIYAFETLERİNİ VERDİ<br><br>Vücutlarında yaralar ve darp izleri bulunan göçmenlere yemek ve giyecek veren şantiye çalışanları, ardından durumu polis ve Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
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Gelen polis ekiplerince araca alınan göçmenler, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
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Faslı göçmenler, Yunan güvenlik güçlerinin üzerlerindeki paraları, değerli eşyalarını alarak, soyduktan sonra sopa ve coplarla dövdüğünü anlattı.
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'SIRTLARINDA ÇOK DARP İZİ VAR'<br><br>Şantiye çalışanı Nesim Cengiz, göçmenlerin perişan halde kendilerine sığındığını ifade ederek, \"Ben şantiyede çalışıyordum. Bir baktım geldiler, üstlerinde elbiseler yoktu.
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Sonra yardım etmek istedik, aç ve susuzdular. Onlara yemek verdik. Üzerlerinde kıyafet olmadığı için kıyafet verdik. Onları perişan etmişler, dövmüşler. Sırtlarında çok fazla darp izi var.
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Yanımıza geldiklerinde ben kendi ceketimi verdim, arkadaşım da ceketini verdi. Sonra şantiyede fazla yemek vardı, yemek verdik. Sonrasında polisi çağırdık\" dedi.
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Yunan güvenlik güçlerinin acımasızca göçmenleri döverek geri göndermesine tepki gösteren Cengiz, \"İnsanlık açısından tam bir vahşet. Vahşice saldırmışlar. Böyle insanlık olmaz olsun\" diye konuştu.
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'ÖĞLE YEMEĞİMİZİ PAYLAŞTIK'<br><br>Şantiye çalışanı Musab Zengin de bu tür olayların daha önce de yaşandığını belirterek, \"Bunu ilk kez de yaşamıyoruz. Daha önce de bu şekilde gelen oldu. Elbiseli gidiyorlar, çıplak geliyorlar.
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Öğlen arasındaydık. O sırada baktık ki üstlerinde elbise olmayan bir grup geliyordu. Bu grubu görünce biz de dedik ki, bu duruma katlanamayız.
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Öğlen yemeğimizi paylaştık, beraber yemek yedik.
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Biz de Müslümanız, onlar da Müslüman, paylaşmamız gerek.
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Bazı elbiselerimizi de onlara verdik.
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Sonrasında polis ekipleri geldi\" ifadelerini kullandı.
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Yunanistan önce gasp sonra işkence etti: Türkiye'ye itilen göçmenlere şefkat eli
Edirne'den yasa dışı yollardan geçtikleri Yunanistan'da sınır güvenlik güçlerine yakalanan Fas uyruklu 13 göçmen, paraları ve eşyaları alındıktan sonra sopa ve coplarla dövülerek yarı çıplak halde Türkiye'ye itildi. Edirne'de şantiyeye sığınan ve vücutlarında derin darp izleri bulunan göçmenler hastanede tedavi altına alındı.
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