İzmir'deki Bayraklı Tünelleri'nde tır yandı

Bayraklı ile Bornova ilçeleri arasındaki tünellerde 35 TKD 58 plakalı tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Oluşan yoğun duman nedeniyle araçlarında mahsur kalanlar, ekiplerce tahliye edildi.





Tünelde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2'si çocuk 25 kişi ile olaya müdahale ederken dumandan etkilenen itfaiye, güvenlik ve sağlık ekiplerinden 6 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bir süreliğine ulaşıma kapatılan tüneller, ekiplerin müdahalesinin tamamlanmasının ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.





İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.





Hayati tehlikeleri yok





Valilikten yapılan açıklamada, dumandan etkilenen 31 kişinin Ege Üniversitesi Hastanesi, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi ile Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi"nde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Açıklamada, yangına ilişkin soruşturmanın ise sürdürüldüğü kaydedildi.







