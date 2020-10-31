İzmir'deki deprem: MSB, 8 uçak toplamda 14 sorti icra etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'deki deprem sonrası yapılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında Ankara, Erzurum ve Diyarbakır'dan kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 8 uçağın 14 sorti icra ettiğini bildirdi.
- Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İzmir'deki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılacak ekipleri ve araçları bölgeye ulaştırma faaliyetlerimiz sabaha kadar aralıksız sürdü. Ankara, Erzurum ve Diyarbakır'dan kalkan Hava Kuvvetlerimize ait 8 uçağımız, toplam 14 sorti icra etti" ifadelerine yer verildi.
İzmir’deki deprem sonrası arama-kurtarma çalışmalarına katılacak ekipleri ve araçları bölgeye ulaştırma faaliyetlerimiz sabaha kadar aralıksız devam etti. Ankara, Erzurum ve Diyarbakır'dan kalkan Hava Kuvvetlerimize ait 8 uçağımız, toplamda 14 sorti icra etti. pic.twitter.com/FUX2Q5Ynub
İzmir’deki deprem sonrası arama-kurtarma çalışmalarına katılacak ekipleri ve araçları bölgeye ulaştırma faaliyetlerimiz sabaha kadar aralıksız devam etti. Ankara, Erzurum ve Diyarbakır'dan kalkan Hava Kuvvetlerimize ait 8 uçağımız, toplamda 14 sorti icra etti. pic.twitter.com/FUX2Q5Ynub— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 31, 2020