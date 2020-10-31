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Gündem İzmirdeki depremde çöken Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 1 kişi kurtarıldı
İZMİR

İzmir'deki depremde çöken Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 1 kişi kurtarıldı

İzmir'deki depremde çöken Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 26 saat sonra, 1 kişi daha kurtarıldı.

Haber Merkezi AA
Halim Sarı, depremden yaklaşık 26 saat sonra enkazdan çıkarıldı
Halim Sarı, depremden yaklaşık 26 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Arama kurtarma ekibi, sabah saatlerinde, ilk iki katı çöken apartmanın zemin katında yer alan marketteki Halim Sarı (62) ile irtibat kurdu. Ekipler bacağı kolona sıkıştığı belirlenen Sarı'yı kurtarmak için uzun süre mücadele etti.

Sarı, depremden yaklaşık 26 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Battaniyeye sarılan ve sedyeye alınan Sarı, ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.

İngilizce öğretmeni Rümeysa Sarı, AA muhabirine, babasının evden markette 5 dakika sürecek küçük bir alışveriş için gittiğini ve o anda depremin meydana geldiğini söyledi.

Arama kurtarma ekibinin, halen görev yaptığı Diyarbakır'dan geldiğini öğrendiğini de dile getiren Sarı, ekibe ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yılmaz Erbek Apartmanı'nda 26 saat sonra sevindiren haber: Helim Sarı yaralı olarak kurtarıldı
OYNAT 00:58
Yılmaz Erbek Apartmanı'nda 26 saat sonra sevindiren haber: Helim Sarı yaralı olarak kurtarıldı
İzmir'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan Helim Sarı, Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 26 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.


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