İzmit’te konak provokasyonu

Partisindeki 20’ye yakın taciz vakasını görmezden gelen CHP’li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ilçeyi gerdi. Tarih Koridoru’ndaki bir konağın Ensar Vakfı’na kiralanması üzerinden provokasyona girişen Hürriyet, bunun için “referanduma gidilmesi” çağrısı yaptı.
İzmit’in en eski evlerinin bulunduğu Tarih Koridoru’nda 10’un üzerinde konak, geçtiğimiz dönem AK Parti yönetimince restore edildi. Bu sokaktaki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait tarihi Pembe Köşk de önceki günlerde Ensar Vakfı’na kiralandı.
- CHP’li İzmit Belediyesi bu işlemi durdurmak için CHP İzmit İlçe Örgütü ile bazı radikal sol partileri harekete geçirip, önceki gün İzmit Belediyesi’nde çalışan personeli Arda Başaran’a burada basın açıklaması yaptırdı. Aynı zamanda mahalle sakinlerinden olan Başaran, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu kararla ilgili referandum yapmasını istedi. Mahallesinde gerginlik istemeyen vatandaşlar ise provokasyondan rahatsız. Bölgede yaşayan vatandaşlar mahallenin radikal grupların eylem alanına dönmesinden rahatsız olduklarını dile getirdi.