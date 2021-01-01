İzmit’te konak provokasyonu

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Kardeşliğimizin onur nişanesi

Mehmetçik, Karabağ’daki ateşkes ve barışın da teminatı olacak. Azerbaycan’da görev yapacak Türk askerlerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sizin oradaki mevcudiyetiniz ülkelerimiz arasındaki ilişkinin geldiği noktayı gösteren onur nişanesidir” dedi. Erdoğan, Azerbaycan ordusunu, 44 gün süren destansı zaferinden dolayı tebrik ederek şöyle konuştu: Türkiye olarak askeri zaferini diplomatik başarıyla taçlandırmakta olan Azerbaycan’ın mücadelesini sahada ve tüm uluslararası platformlarda destekliyoruz.