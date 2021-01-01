Gündem İzmitte konak provokasyonu
KOCAELİ

İzmit haberleri: ​İzmit’te konak provokasyonu ​

İzmit’te konak provokasyonu

Partisindeki 20’ye yakın taciz vakasını görmezden gelen CHP’li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ilçeyi gerdi. Tarih Koridoru’ndaki bir konağın Ensar Vakfı’na kiralanması üzerinden provokasyona girişen Hürriyet, bunun için “referanduma gidilmesi” çağrısı yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatma Kaplan Hürriyet
Fatma Kaplan Hürriyet

Partisindeki 20’ye yakın taciz vakasını görmezden gelen CHP’li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ilçeyi gerdi. Tarih Koridoru’ndaki bir konağın Ensar Vakfı’na kiralanması üzerinden provokasyona girişen Hürriyet, bunun için “referanduma gidilmesi” çağrısı yaptı.

İzmit’in en eski evlerinin bulunduğu Tarih Koridoru’nda 10’un üzerinde konak, geçtiğimiz dönem AK Parti yönetimince restore edildi. Bu sokaktaki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait tarihi Pembe Köşk de önceki günlerde Ensar Vakfı’na kiralandı.

  • CHP’li İzmit Belediyesi bu işlemi durdurmak için CHP İzmit İlçe Örgütü ile bazı radikal sol partileri harekete geçirip, önceki gün İzmit Belediyesi’nde çalışan personeli Arda Başaran’a burada basın açıklaması yaptırdı. Aynı zamanda mahalle sakinlerinden olan Başaran, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu kararla ilgili referandum yapmasını istedi. Mahallesinde gerginlik istemeyen vatandaşlar ise provokasyondan rahatsız. Bölgede yaşayan vatandaşlar mahallenin radikal grupların eylem alanına dönmesinden rahatsız olduklarını dile getirdi.
Abone Ol Google News
PKK için çalışacaklar

PKK için çalışacaklar

​Avrupa'daki Yahudi lobisi Türkiye'ye karşı iş başında.
Lütfen çalmayın

Lütfen çalmayın

​Birleşik Arap Emirlikleri'nde İsrailli turist endişesi.
Hindistanda skandal yasak

Hindistan'da skandal yasak

​Yedi yüzden fazla Müslüman okulu kapatılacak.
Gaybubet evinde yakalandı

Gaybubet evinde yakalandı

Muhsin ​Yazıcıoğlu suikastının karakutusu.
İngiltere yardım etti

İngiltere yardım etti

Süleymani'nin ölüm yıl dönümü öncesinde İran'dan yeni iddia.
CHP'li vekilden <br>ahlaksız teklif

CHP'li vekilden
ahlaksız teklif

​Pınar Gültekin'in babası o ismi açıkladı.
CHP zihniyeti asla değişmez

CHP zihniyeti asla değişmez

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çam'dan CHP'li Sağlar'a tepki.
Kameralara saldırdı

Kameralara saldırdı

İstiklal Caddesi'ne giremeyen turist hıncını basından çıkardı.
Danıştay<br>görevden aldı

Danıştay
görevden aldı

CHP'li Erdek Belediye Başkanı Sarı ihaleye fesat karıştırmaktan mahkum olmuştu.
Kartpostallık manzara

Kartpostallık manzara

​Yılın son dolunayı İstanbul'un simgeleriyle böyle görüntülendi.
80 saatlik<br>kısıtlama başladı

80 saatlik
kısıtlama başladı

Bakkal, market, manav ve kasaplar açık olacak mı?
Kısıtlamalar<br>sonuç veriyor

Kısıtlamalar
sonuç veriyor

​Sağlık Bakanı Koca son yirmi dört saati açıkladı.
Kutlu Olsun Türkiyem!

Kutlu Olsun Türkiyem!

​Kahraman Mehmetçik'ten yeni yıl mesajı.
"Bunu imzalat getir" devri bitiyor

"Bunu imzalat getir" devri bitiyor

​e-Devlet yıllık 4 milyar lira tasarruf sağladı.

Pınar'ın babası Gültekin: CHP'li Süleyman Girgin bana 'davadan' vazgeç dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.