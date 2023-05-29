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İzmit Körfezi’nde korkutan kimyasal reaksiyon

Kocaeli’de Safiport Limanı’na yanaşan gemiden indirilen ve çok zehirli olduğu bilinen alüminyum fosfit, iklim değişikliği sebebiyle yandı. Zehirli gazlar şehrin üzerine yayılırken, AFAD, itfaiye ve Kocaeli Valiliği ekipleri gece boyu mücadele etti. Yangın, ekipler tarafından yaklaşık 6 saat süren müdahale neticesinde söndürüldü.

11:42 . 29/05/2023 Pazartesi
IHA
İzmit Körfezi

İzmit Körfezi

Olay, dün akşam saat 22.00’da Derince ilçesinde bulunan Safiport Limanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nem ve su ile temas etmesi halinde tutuşabilen alüminyum fosfit, Safiport Limanı’na yanaşan bir gemiden indirildiği sırada alev aldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine Safiport Limanı’na AFAD, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Kocaeli Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, kendi önlemlerini alıp, gaz maskelerini takarak yangına müdahale etti. Aynı zamanda konu Ulusal Zehir Danışma Merkezi’ne de bildirildi. Ekipler, yanan maddelerin üzerini toprak ile kapatarak yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması yaklaşık 6 saat sürdü. Yangın güçlükle kontrol altına alındı ancak zehirli maddeden sızan gazlar şehre yayıldı. Yanan madde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZAYDAŞ’a götürüldü. Kocaeli Valiliği olaya ilişkin inceleme başlattı. Gemide kullanılan alüminyum fosfitin, bertaraf edilmek üzere depolanmak için indirildiği, bu sırada yangının çıktığı öğrenildi.

Ölümcül bir madde

Bulunduğu ortamda tüm canlıları bütün biyolojik dönemlerinde yok edebilmesi ve tarım ürünlerinde kalıntı bırakmaması sebebiyle sık kullanılan fosfit, ölümcül bir gaz olarak biliniyor. Alüminyum fosfit zehirlenmelerinde ölüm oranları alınan doza bağlı yüzde 30 ile yüzde 100 arasında değişiyor. Tahılların, hayvan yemlerinin ve yaprak halindeki tütünlerin depolanmasında, kemirgen öldürücü (rodentisit) ve böcek öldürücü (insektisit) olarak kullanılıyor. Asya ülkelerinde özellikle Hindistan’da ucuz, kolay ulaşılabilir olması sebebiyle bir çok zehirlenmenin etkeni. Fosfin gazı preparat olarak kile emdirilmiş alüminyum fosfit tabletleri halinde ülkemizde de kullanılıyor. Özgün bir antidotu bulunmayan alüminyum fosfitin zehirlenmelerinde ölüm oranları oldukça yüksek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kocaeli 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları - 28 Mayıs 2023
Kocaeli 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları - 28 Mayıs 2023

2. Tur Kocaeli seçim sonuçları, ilçe ilçe Kocaeli Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı anlık olarak haberimizde. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan % 49,5 oy alırken Kılıçdaroğlu %44,9 oy aldı. Adaylardan birinin % 50 + 1’e ulaşamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için seçmen 28 Mayıs 2023 pazar günü, sabah saat 08.00’de oy kullanmaya başladı. Saat 17.00’de oy verme işleminin sona ermesiyle Marmara Bölgesi Kocaeli 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları da belli olmaya başladı. Anadolu Ajansı (AA) verilerine göre Kocaeli seçim sonuçları 2.tur oy oranları anbean Yeni Şafak seçim sayfasından yayınlanıyor.


#İzmit
#İzmit Körfezi
#kimyasal reaksiyon
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