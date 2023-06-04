İzmit'e tam donanımlı Engelsiz Yaşam Merkezi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Yaşam Merkezi’nde güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından müjdelenen engelsiz yaşam merkezleri birer birer hayata geçiriliyor. Bu kapsamda İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi’nde hafriyat ve zemin güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi özel gereksinimli bireyler için engelsiz yaşam merkezleri inşa ediyor. Bu kapsamda Gebze’de inşası devam eden Engelsiz Yaşam Merkezi’nin ardından İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi için çalışmalar başladı. Vinsan Kampüsü içinde eğitim ve sosyal merkez şeklinde düşünülen İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi için hafriyat çalışmalarına başlandı.
6 BİN 176 METREKARE KAPALI ALAN
İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi, toplam 9 bin 609 metrekare alan üzerinde 6 bin 176 metrekare kapalı alan olarak projelendirildi. Proje her tür engelliye uygun olacak şekilde zemin kat olarak planlandı. İş kapsamında 913 metrekare olan bodrum katta; sığınak, kazan dairesi, su deposu, elektik ve mekanik odalar, personel soyunma odası yer alacak. 5.264 metrekare zemin katta ise idari bölüm, bekleme alanı, danışma, eğitim birimi, revir, idari sorumlu ofisi, çok amaçlı salon, aile danışmanlığı birimi, psikoterapi birimi, konferans salonu, kütüphane, resim, barista, dokuma, matbaa, kuaför, müzik, el sanatları, mutfak ve bilişim atölyeleri, çok amaçlı eğitim salonu, bireysel eğitim sınıfları düşünüldü.