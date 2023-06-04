İzmit'e tam donanımlı Engelsiz Yaşam Merkezi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından müjdelenen engelsiz yaşam merkezleri birer birer hayata geçiriliyor. Bu kapsamda İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi’nde hafriyat ve zemin güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi özel gereksinimli bireyler için engelsiz yaşam merkezleri inşa ediyor. Bu kapsamda Gebze’de inşası devam eden Engelsiz Yaşam Merkezi’nin ardından İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi için çalışmalar başladı. Vinsan Kampüsü içinde eğitim ve sosyal merkez şeklinde düşünülen İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi için hafriyat çalışmalarına başlandı.