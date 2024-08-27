İzmit'te çöp döküm sahasında korkutan yangın: 3 saatte söndürüldü

Perşembeden itibaren batı şehirlerinden dumanlar yükseldi. Çanakkale, Bolu, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Antalya, Uşak, Karabük’te ormanlar yandı. Bir gün içinde 72 yangın çıktı. Bazıları sabah erken saatte, bazıları gece geç vakit. Gün ortasında çıkanlar çoğunluk. Sonrasında Bakan İbrahim Yumaklı’nın açıklamasından öğrendiğimize göre yangın sayısı 247’ye ulaştı. Birkaç yerde alevler yerleşim yerlerine kadar geldi. Bazılarında binalar, köyler tahliye edildi. Hiç de normal bir durum gibi görünmüyor.