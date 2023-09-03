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İzne çıkarak ailesiyle özlem gidermek istemişti: Kavgayı ayırmak isteyen polis kurşunların hedefi oldu

Diyarbakır'da görev yapan ve izne çıkarak Elazığ'a ailesinin yanına giden 35 yaşındaki polis memuru Veysel Egin, ailesi ile başka bir ailenin kavgasını ayırırken pompalı tüfekle vuruldu. Egin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, pompalı tüfeği ateşlediği belirlenen 16 yaşındaki K.D. gözaltına alındı. 

13:04 . 3/09/2023 Pazar
DHA
Ailesiyle kavga edenleri ayırırken vurulan polis, hayatını kaybetti.

Ailesiyle kavga edenleri ayırırken vurulan polis, hayatını kaybetti.

Elazığ’da görev yapan Veysel Egin, 3 gün izin alarak dün memleketi Diyarbakır’ın Hani ilçesi kırsal Kuyular Mahallesi’ne geldi. Sabah saatlerinde ailesiyle başka bir ailenin kavga ettiğini gören Veysel Egin, tarafları ayırmaya çalıştı.

İddiaya göre, karşı aileden K.D.’nin ateşlediği pompalı tüfekle Eğin, yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Egin, ilk müdahalenin ardından Hani İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Hayati tehlikesi bulunan Egin, buradan, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Egin, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Egin’in cansız bedeni otopsi için adli tıpa götürülürken, tüfeği ateşleyen K.D. gözaltına alındı. K.D.’nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Polis memuru Veysel Egin’in evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Egin’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından kırsal Kuyular Mahallesi’nde toprağa verilecek.





#Elazığ
#Diyarbakır
#Polis
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