İzne çıkarak ailesiyle özlem gidermek istemişti: Kavgayı ayırmak isteyen polis kurşunların hedefi oldu

Şehir stresi ve iş yoğunluğundan bunalan 24 yaşındaki üniversite mezunu Cemil Çetin, Zonguldak'taki köyüne döndü. Burada hayvancılıkla uğraşan Çetin, "Tercihimden dolayı hiçbir pişmanlık duymuyorum. Burada mutluyum ve huzurluyum. Sevdiğim işi yapmaktan gurur duyuyorum" dedi.