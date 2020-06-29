Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İznik Gölünde su yüzeyinde görülen yılanların depremin habercisi iddiasına yanıt Bilimsel bir değeri yok
BURSA

İznik Gölü’nde su yüzeyinde görülen yılanlar depremin habercisi mi?

İznik Gölü'nde su yüzeyinde görülen yılanların depremin habercisi iddiasına yanıt: Bilimsel bir değeri yok

Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) Başkanı Fuat Agalday, Bursa'nın İznik ilçesindeki, İznik Gölü’nde su yüzeyinde görülen yılanların deprem habercisi olduğu yönündeki iddiaların, bilimsel bir değerinin bulunmadığını kaydetti.

Haber Merkezi DHA
İznik Gölü’nde boyları 1,5 metre civarında olan çok sayıda yılan, su yüzeyinde bir vatandaş tarafından görüntülendi.
İznik Gölü’nde boyları 1,5 metre civarında olan çok sayıda yılan, su yüzeyinde bir vatandaş tarafından görüntülendi.

İznik Gölü’nde boyları 1,5 metre civarında olan çok sayıda yılan, su yüzeyinde bir vatandaş tarafından görüntülendi. Yılanların, daha önce de 1999 Gölcük depremi öncesinde görüldüğü öne sürülürken, bölge halkı ise çıkan haberlerin ardından endişe yaşamaya başladı.

DHA
İznik Gölü’nde boyları 1,5 metre civarında olan çok sayıda yılan, su yüzeyinde bir vatandaş tarafından görüntülendi.

DOHAD Başkanı Fuat Agalday, yılanların depremin habercisi olduğunu yönündeki haberlerin bilimsel olarak bir karşılığının bulunmadığını kaydetti.

Uzmanlar uyarıyor: Depremde en fazla etkilenecek yer!
GÜNDEM
Uzmanlar uyarıyor: Depremde en fazla etkilenecek yer!

DHA
Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) Başkanı Fuat Agalday

Agalday, "Bölgede ayrıntılı bir inceleme yapmadan göldeki yılanların depremle ilişkisini olduğunu söylemek doğru değildir. Bilimsel olarak hiçbir değeri yoktur. Yer bilimi uzmanlarının orada detaylı incelemesi gerekmektedir. Ancak İznik-Gemlik hattının 900 yıldır suskun olduğu biliniyor. Bu nedenle deprem olma potansiyeli yüksek bir bölgedir. Doğa hareketleri Araştırma Derneği'nin bölgede bulunan istasyonlarından kısa vadede büyük bir deprem olacağına dair hiçbir veri ölçülmemektedir" dedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde korkutan ikinci deprem
GÜNDEM
Muğla'nın Marmaris ilçesinde korkutan ikinci deprem

DHA

Doğadaki değişimler depremin habercisi mi?
HAYAT
Doğadaki değişimler depremin habercisi mi?
Abone Ol Google News
Yunan yine tahrik peşinde

Yunan yine tahrik peşinde

Bize ait Eşek adasına gidip "Buraya sahip çıkacağız" dedi.
Diyanet bu kare için harekete geçti

Diyanet bu kare için harekete geçti

İmama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kılmıştı.
ABye verdi veriştirdi

​"Türkiye'ye iki yüzlü davranmayın, oyun oynamayı artık bırakın".
Salda böyle güzel

Salda böyle güzel

"​Doğayı katlediyorlar" diye ortalığı ayağa kaldıranlar utanacak.

​Belediyelerin keyfi tutum ve hukuk oyunları özel firmaları bezdirdi.

Peak 1.8 milyar dolara satıldı, gençler dümeni oyuna kırdı.

​İlçelere yönelik olarak başlattığı inceleme gezilerine ara vermeden devam ediyor

​Avrupa üretim durdururken yerli tren raylara indi.

İzmir'de sıradan bir gün

İzmir'de sıradan bir gün

​Turistlerin akın ettiği bölgede lağım patladı, kokudan girilmiyor.
Türkiye'nin oranı binde 8

Türkiye'nin oranı binde 8

​Koronavirüs Bilim Kurulu üyesinden önemli açıklama.

​1 Temmuz öncesi altın alacaklara kritik uyarı.
İtiraz reddedildi

İtiraz reddedildi

​​Beşiktaş'ın 1986-87 sezonuna dair yaptığı itiraza yanıt geldi.

​Türkiye ekonomisine ilişkin sevindiren veri.

​Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.