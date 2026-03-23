İzzet Yıldızhan da aralarında: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yedi şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul'da genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürülmesine ilişkin soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı. Savcılık işlemleri tamamlanan şüphelilerden, aralarında Aleyna Kalaycıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan’ın da bulunduğu yedi kişi, tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde gözaltına alınan 10 şüpheli emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Savcılık ifadeleri sona eren aralarında Aleyna Kalaycıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Genç futbolcu hastanede hayatını kaybetti
Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı’dan (21) yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Şüphelilerden Alaattin Kadayıfçıoğlu, araç içerisindeki gruba ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
10 şüpheli yakalandı
Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, Alaattin Kadayıfçıoğlu (28) ve M.R.(52), H.C.A.(25), M.K.(59), E.T.(63), A.Ö.(46), A.T.(28), Aleyna Kalaycıoğlu (28) ile Zuhal Kalaycıoğlu'nu (50) gözaltına aldı. Düzenlenen operasyon kapsamında cinayet silahı da ele geçirildi.
Araçlara ateş açmışlar
Yapılan incelemelerde olayda hayatını kaybeden Kaan Kundakçı ile 2 kişinin park halindeki bir araç içerisinde oturdukları sırada, olay yerine 2 farklı aracın geldiği, bu araçlardan inen şüphelilerden birinin Kundakçı'nın bulunduğu araca ateş edip kaçtığı belirlendi.
10 şüpheli adliyeye sevk edildi
Olaya ilişkin süren çalışmalarda gözaltı sayısı türkücü İzzet Yıldızhan ve iş adamı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun da gözaltına alınmasıyla 10'a yükseldi. 10 şüpheli Gayrettepe Asayiş Büro Amirliği'nde tamamlanan işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
İzzet Yıldızhan dahil yedi şüpheliye tutuklama talebi
Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, A.T., M.R., H.C.A., M.K., E.T. tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Öte yandan şüphelilerden Zuhal Kalaycıoğlu, A.Ö. adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.
Bilal Kadayıfçıoğlu serbest bırakıldı
Gözaltına alınan şüpheli Bilal Kadayıfçıoğlu ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.