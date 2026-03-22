Futbolcu Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme: Türkücü İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı

Ümraniye’de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 10’a yükselirken, operasyonlarda cinayet silahı ele geçirildi ve şüphelilerin araca ateş açtığı belirlendi. Soruşturma kapsamında türkücü İzzet Yıldızhan ile iş adamı Bilal Kadayıfçıoğlu da polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı’dan (21) yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Şüphelilerden A.K., araç içerisindeki gruba ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Sekiz şüpheli yakalandı, cinayet silahı ele geçirildi
Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, A.K.(28) ve M.R.(52), H.C.A.(25), M.K.(59), E.T.(63), A.Ö.(46), A.T.(28) ve Z.K.(50)'yi gözaltına aldı. Öte yandan düzenlenen operasyon kapsamında cinayet silahı da ele geçirildi.
Şüphelilerin araca ateş ettikleri belirlendi
Yapılan incelemelerde olayda hayatını kaybeden Kaan Kundakçı ile 2 kişinin park halindeki bir araç içerisinde oturdukları sırada, olay yerine farklı iki aracın geldiği, bu araçlardan inen şüphelilerden birinin Kundakçı'nın bulunduğu araca ateş edip kaçtıkları belirlendi.
Türkücü İzzet Yıldızhan ile iş adamı Bilal Kadayıfçıoğlu gözaltında
