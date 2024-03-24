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İzzettin Doğan’a vasi atanma kararı iptal edildi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Cem Vakfı Başkanı ve Alevi Dernekler Federasyonu eski Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan’a vasi atanmasıyla ilgili başvuruyu sonuçlandırdı.

Erdal Kılınç
Erdal Kılınç
04:00 - 24/03/2024 Pazar
Güncelleme: 00:58 - 24/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
İzzettin Doğan.
İzzettin Doğan.

Mahkeme, ilk vasi kararı veren mahkemenin kararını iptal etti. Yaşı ve demans hastalığı gerekçe gösterilerek muayene edilip oğlu Sedat Doğan vasi olarak atanan Prof. Doğan’ın şikayeti üzerine dosya yeniden açılmıştı. Usulsüz rapor aldığı gerekçesiyle Sedat Doğan’ın vasiliği kaldırılmıştı. Taraflar bu kez Bölge Adliye Mahkemesi’nde karşı karşıya geldi. İstanbul 49’uncu Hukuk Dairesi tarafından yapılan tespit doğrultusunda, Sedat Doğan vasilikten kesin olarak men edildi. Mahkeme, kararın verildiği ilk mahkemenin belge ve raporlarını da inceledi. Doğan’ı dinlemeden ve kendisine tebligat çıkarılmadan karar verildiği, vasilik kararının gıyaben alındığı, Doğan’a savunma hakkı verilmediği vurgulandı. Heyet raporunun sahte olduğu, dosyada sunulan raporun evdeki tetkiklerle hazırlandığı ancak hastanede yapılmış gibi gösterildiği kaydedildi. Mahkeme, Prof. İzzettin Doğan’ın, Adli Tıp Kurumu tarafından incelenerek vereceği karara göre hareket edilmesi gerektiğine hükmetti.



#Atama
#İstanbul
#İzzettin Doğan
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