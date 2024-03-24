İzzettin Doğan’a vasi atanma kararı iptal edildi

Mahkeme, ilk vasi kararı veren mahkemenin kararını iptal etti. Yaşı ve demans hastalığı gerekçe gösterilerek muayene edilip oğlu Sedat Doğan vasi olarak atanan Prof. Doğan’ın şikayeti üzerine dosya yeniden açılmıştı. Usulsüz rapor aldığı gerekçesiyle Sedat Doğan’ın vasiliği kaldırılmıştı. Taraflar bu kez Bölge Adliye Mahkemesi’nde karşı karşıya geldi. İstanbul 49’uncu Hukuk Dairesi tarafından yapılan tespit doğrultusunda, Sedat Doğan vasilikten kesin olarak men edildi. Mahkeme, kararın verildiği ilk mahkemenin belge ve raporlarını da inceledi. Doğan’ı dinlemeden ve kendisine tebligat çıkarılmadan karar verildiği, vasilik kararının gıyaben alındığı, Doğan’a savunma hakkı verilmediği vurgulandı. Heyet raporunun sahte olduğu, dosyada sunulan raporun evdeki tetkiklerle hazırlandığı ancak hastanede yapılmış gibi gösterildiği kaydedildi. Mahkeme, Prof. İzzettin Doğan’ın, Adli Tıp Kurumu tarafından incelenerek vereceği karara göre hareket edilmesi gerektiğine hükmetti.